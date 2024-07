Las interrogantes que plantea el Deportivo

Tras cuatro temporadas en la tercera categoría nacional, el retorno a Segunda División se presenta lleno de interrogantes y, también es cierto, con alguna que otra certeza.



Empecemos por lo “sencillo”, que es lo último. Sabemos que contamos con una masa social extraordinaria (siempre por delante del resto de estamentos del club), que jugaremos de blanquiazul, que lo haremos en Riazor y que somos ya propiedad de Abanca. Detalle magnífico, y envidiado por todo el fútbol nacional, el primero, obvios los dos siguientes, e inevitable el último, no tanto el incremento del precio de los abonos. Sé que ya es tarde para esta temporada, pero se le puede sugerir a la propiedad común de club y banco que en julio de 2025 planteen una fórmula de abaratamiento de los abonos, vía contratación de algún seguro o fondo de inversión…



Pero seamos buenas personas y pasemos a los interrogantes. El primero estriba en el desconocimiento, a día de hoy, del diseño de las equipaciones. Luego, estaría bien saber el enfoque o filosofía con el que se va a configurar la plantilla del Fabril: cantera o desguace. En definitiva, damos paso a nuestros juveniles o fichamos a promesas de 23 ó 24 años, provenientes de lo más florido del fútbol patrio. Ahí podríamos dar paso a una interesante colaboración con nuestro ayuntamiento y, en concreto, con los responsables de Cultura y Turismo, a fin de subvencionar la estancia de esos jóvenes foráneos, para cuando, dentro de un año, retornen a sus clubes de origen, poder poner en valor todas las bondades de nuestra ciudad y nuestro club.



Por último, y ya hablando del primer equipo, es ahí donde anida la bandada de incógnitas. Desde la configuración de la plantilla y cuerpo técnico hasta el objetivo deportivo de la temporada.



No sabemos con qué plantilla contaremos, ni si servirá, simplemente, para mantenerse, o, por qué no, aspirar a cotas mayores.



Yo, particularmente, parto de la base de que el director deportivo deberá estar mucho más atinado que en el ejercicio precedente, y optimizar los, parece que notables, recursos de que va a disponer. No se puede fallar. O, al menos, no tanto como el año pasado.



El entrenador cuenta con experiencia en la categoría (Zaragoza y Leganés), aunque no especialmente afortunada. Y da la impresión de que no va a contar con el comodín de la paciencia por parte de la directiva.

Sobre la plantilla, veo muy difícil mantenerse con la del ascenso. Los fichajes de Luis Chacón y Álex Petxarromán no bastan. Es imprescindible fichar a unos cuantos jugadores más, que sean titulares. Y desprenderse de varios que no dan el nivel.



Concretando:

En la portería, contamos con un buen portero como Germán Parreño, pero a su lado necesitamos a otro de su nivel o superior.



En defensa, sólo dan el nivel Pablo Vázquez (y no para aspirar a mucho) y Ximo Navarro (cuando no está lesionado). Dani Barcia e Iano están para ser cedidos, Pablo Martínez y Jaime, para ser unos buenos suplentes.



En medio campo, sólo Villares y, quizá, José Ángel, pueden estar a tono con las exigencias. Hugo Rama tiene capacidad, pero no logra exponerla. Rubén López debería aprovechar la temporada vía cesión a riesgo de no disponer de minutos.



Delante, préstamo, venta o regalo de Davo y Cayarga. Cesiones de Diego Gómez, Ochoa y Alcaina. Obviamente, muy aprovechables, Mella, Yeremay, Mario Soriano, Chacón, Lucas e, incluso, aunque insuficiente, Barbero.



Se necesitan un portero, un central y un lateral izquierdo titulares, un medio centro titular, un extremo ambidiestro y un delantero centro que mejore claramente a Barbero.



Continuará…

---------------------

Antonio Diéguez Castro es el socio 1.183 del Deportivo