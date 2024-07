El Gran Premio de Bélgica, refugio de los amantes del motor

Con todo el universo deportivo pendiente de los Juegos Olímpicos, los amantes de los deportes del motor se desmarcan de esa tendencia global para refugiarse en la principal cita del fin de semana en este campo, el Gran Premio de Bélgica de Fórmula Uno.



Y que aprovechen, porque la próxima carrera, la de los Países Bajos, no se celebrará hasta el 25 de agosto. Los aficionados al motociclismo, por su parte, están viviendo su particular parón veraniego, que terminará la semana que viene con el Gran Premio de Gran Bretaña. No hay carreras de MotoGP desde el 7 de julio, cuando tuvo lugar el GP de Alemania. Y es que los pilotos también tienen derecho a descansar. Y, quién sabe, lo mismo los hay que aprovechan estos parones para seguir los Juegos Olímpicos.