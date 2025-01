El gran Peribaldo

Lo leí hace un par de años en un periódico deportivo: “fallece el exdelantero del CD Málaga, Peribaldo”. Una noticia más que posiblemente a muchos deportivistas no les dice nada. Y también es probable que a muchos malaguistas tampoco, sobre todo a los más jóvenes. Un futbolista que solo jugó durante una temporada en el Málaga hace más de 40 años y que intervino nada más que en 16 partidos. Pues bien, este Peribaldo a bastantes deportivistas que ya tenemos unos poquitos años no se nos ha olvidado jamás después del hat-trick que nos hizo el 14 de marzo de 1982 en un partido que perdimos por 8-0.



Al que esto escribe, ese partido le pilló residiendo en Melilla por motivos laborales de su padre. En aquellos años, en la bella ciudad norteafricana, residían muchas personas de las provincias andaluzas más próximas. Así, en mi clase del colegio, había malagueños, granadinos, almerienses, gaditanos y, por supuesto, melillenses. Era bastante habitual que el Deportivo en aquellas temporadas en Segunda jugase contra algún equipo andaluz cada pocas jornadas, con el consiguiente pique que yo tenía en el colegio al lunes siguiente con algún compañero de clase. Pues bien, ese lunes tras aquel partido, y como era de esperar, el vacile que me cayó en mi clase de 7º EGB fue de órdago y generalizado. Tanto que el profesor tuvo que detener la clase para decir que ya estaba bien y que me dejaran en paz. Toda mi defensa aquel día fue pillar un recorte del malagueño Diario Sur en el que decía que ese día al Málaga le había salido todo, que el resultado había sido muy abultado y que el Deportivo (en realidad ponía “el Coruña”) era un equipo bastante apañado, que había merecido marcar algún gol y que, desde luego, no había merecido encajar tantos.



Y allá que me fui al colegio con el recorte de periódico enseñándoselo a todo el mundo para lavar la imagen de mi Deportivo. Fue mi primera experiencia defendiendo a nuestro RC Deportivo. Y bastante dura, para un niño de aquella edad. La primera de muchas más, pero esas ya me pillaron más mayor. Como anécdota, reseñar que a la semana siguiente del 8-0 el Deportivo le ganó al Alavés por 4-1 y ese lunes, al entrar a clase, lo primero que dijo el profesor fue “¿qué? ¿Hoy nadie va a felicitar a Arturo?”. Se hizo el silencio en clase. Muchas cabezas agachadas y nadie abriendo la boca. Un gran profesor tenía, sin duda. Y unos grandes compañeros también. En aquella época los vaciles eran al inicio de la clase y luego en el recreo ya se nos olvidaba y todos tan amigos a jugar al fútbol en el patio.



El gran Peribaldo vivió aquel 14 de marzo de 1982 su gran tarde. No tuvo muchas más. Antes de aquel encuentro llevaba cuatro goles en siete partidos, que no estaba nada mal. Y tras el triplete ante el Dépor todos se las prometían muy felices con el delantero brasileño. El Málaga iba de líder y Peribaldo parecía ese goleador deseado. La realidad premió a los malacitanos con el ascenso, pero lo del goleador ya no se volvió a ver. Peribaldo solo marcó un gol más a partir de entonces y ya no continuó la temporada siguiente con el Málaga, ya en Primera División.



Pues nada, una gran tarde la que tuvo el bueno de Peribaldo. Aquel día hubo otro jugador del Málaga, Serrano, que también marcó tres goles. Pero por lo que sea, el que quedó para siempre en nuestro recuerdo fue el brasileño fallecido hace ahora dos años. Descanse en paz, por supuesto, pero menuda tardecita nos dio aquel día.