El futuro que el deportivismo desea

Destituir a un capitán de una nave durante una travesía es admitir que no se marcha por el rumbo trazado. La solución habitual para arreglar el contratiempo es realizar un cambio y tratar de enderezar la embarcación para llevarla a buen puerto y de este modo evitar que zozobre antes de que sea demasiado tarde. Hacer estas modificaciones a medio camino evidencian haber cometido errores en la hoja de ruta marcada en un principio. Uno de ellos pasa por dejar la responsabilidad en manos de alguien que no ha logrado llevar a la tripulación a donde estaba programada. Otro, más doloroso al ser un mea culpa, supone reconocer que la opción escogida no era la adecuada para afrontar los desafíos que estaban por llegar.



El Consejo de Administración del Real Club Deportivo ha contado hasta 12 y ha destituido a Imanol Idiakez tras la irregular marcha del equipo en la liga. Sumar 10 puntos de los 36 que se han puesto en juego es un ínfimo bagaje para cualquier club que aspira a mantenerse en el fútbol profesional. Por ello los responsables han actuado con diligencia para evitar que se repita lo sucedido en la temporada 2019-20, la caída del Dépor a la categoría de bronce. Comparar la clasificación de la jornada 12 de dicha campaña con la actual permite ver algunas semejanzas. El RCD era vigesimosegundo –último– con ocho puntos tras ganar un encuentro, empatar cinco y perder seis. Anotó 11 goles y recibió 22. Hoy es vigésimo –en descenso– tiene 10 unidades tras dos victorias, cuatro igualadas y ser derrotado en seis partidos. Suma los mismos goles a favor y lleva 15 en contra.



Lo primero para subsanar un problema es reconocerlo, algo que ya está hecho. Lo segundo es formular una reflexión objetiva y serena para saber dónde se encuentran las carencias. Después de dar estos dos pasos se puede empezar a buscar el remedio para hallar la solución adecuada y así retomar la senda del triunfo. De ello dependerá que el futuro del Real Club Deportivo sea el deseado por todos.