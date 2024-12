Fichar en invierno

Leo en este diario el listado de fichajes del Deportivo en los últimos mercados de invierno y no puedo evitar un escalofrío. La colección de desastres no puede ser más desalentadora. Y sin embargo todos entendemos que hay que arriesgarse y sacar la cesta de la compra. Con bastante de lo que se trajo en verano no nos da para alimentarnos. No es una opinión, es un hecho constatado por dos entrenadores que no acaban de confiar en bastantes de los jugadores que conforman la plantilla.



Beauvue, Abdoulaye Ba, Javito, Koval, Roef, Pletikosa Pepe Sand o Quintero. Arturo, Borja López e Íñigo Pérez Saverio, Álvaro Rey... Y sin embargo hay que arriesgar y encontrar futbolistas que mejoren el plantel del que dispone Óscar Gilsanz en un contexto en el que no es sencillo optar a futbolistas de nivel. Lo fue Lucas Pérez hace dos inviernos, en otro escenario. Quizás es ahí donde debe buscar el Deportivo.



Nada es parangonable a Lucas en cuanto a afectos y motivaciones, pero sí que de alguna manera marca el camino, el de un jugador experto al que se pueda ilusionar e involucrar en un proyecto que quiere crecer. Futbolistas, como diría Miguel Ángel Lotina, para que vengan y ponerles la camiseta. Eso es lo que debe buscar (y encontrar) el Deportivo.



La responsabilidad es de Fernando Soriano, cuya capacidad pone en duda un sector –vamos a denominar ruidoso– de la afición que se expresa en la barra de bar de las redes sociales. Más allá de eso, de sus errores estivales o de que el mercado invernal del año pasado tampoco nada resolviese, al director deportivo le contempla un ascenso que adorna su currículum. Eso se llevará de A Coruña el día que se vaya.



Cabe por tanto tener fe en su labor y en la de todos los que apoyan su trabajo dentro del club. Y poner en perspectiva las dificultades de tener éxito. Y en ese acto de fe acordarse también de los que llegaron en invierno para mejorar el equipo, de Wilhelmsson, del propio Celso Borges, de la indescriptible salamandra Sissoko, de Xisco, que marcó aquellos goles contra Tarragona y Huesca que nos llevaron a Primera. Y tiempo atrás de tipos como Pandiani, Coloccini, Flavio Conceiçao o el mismísimo Lionel Scaloni, que no olvidemos que fue un fichaje invernal.



Porque en invierno también, a veces, sale el sol.