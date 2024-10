Los fichajes

L a siempre difícil y, en mi opinión, bonita profesión de director deportivo y/o secretario técnico provoca en los aficionados – y en los propios profesionales- muchas satisfacciones cuando se acierta y otras tantas decepciones cuando se falla en la elección del jugador o entrenador.



En el Leyma Básquet Coruña, tras cuatro jornadas, hemos podido apreciar un poco de todo. En el aspecto positivo hemos visto a un Brandon Taylor que está dando un gran rendimiento sobre todo en el terreno de las asistencias y a un Augusto Lima que va de menos a más, al igual que Trey Thompkins, que en el partido contra Unicaja ha dejado ver destellos de lo que será capaz de aportar y que parece que será mucho. L.J. Figueroa me ha dejado un poco indiferente hasta el momento, aunque se intuyen sus cualidades, mientras que Phil Scrubb, en mi opinión, ha sido el fichaje con menor rendimiento hasta ahora, aunque no se le puede negar su voluntad, su entrega en el rebote y la ayuda en la dirección del juego.



En todo caso, el club, Charly Uzal y Epi sabrán reforzar al equipo con alguna nueva incorporación si lo considerasen necesario. El scouting del Básquet Coruña siempre ha sido de primer nivel en relación a su potencial económico.



En cuanto a las incorporaciones del Deportivo de esta temporada ya no soy tan optimista. Otro día analizaré el extraño criterio que se ha tenido en las últimas temporadas para fichar exjugadores, mediocridades y entrenadores que tomaban discutibles decisiones para conformar alineaciones en las que jamás debieron faltar Mella o Yeremay y, en cambio, estaban, por poner un par de ejemplos, Ibai Gómez o Álvaro Rey.



Ahora quiero preguntarme, desde el punto de vista del director deportivo -a Idiakez ya le están cayendo bastantes palos- la razón de por qué estamos en el puesto 18 siendo el tercer límite salarial y con una masa de aficionados incomparable. ¿Cómo es posible que desde junio no estuviese fichado el portero titular y Helton no estuviese preparado para jugar hasta el tercer partido de Liga?



¿Por qué no se ha fichado un central de categoría cuando todos hemos visto que era una de las deficiencias de la plantilla? Menos mal que Dani Barcia se ha destapado y está demostrando que es el mejor de los cuatro. En relación al fiasco del fichaje de Petxarroman, mejor hubiera sido quedarse con Paris Adot. A Obrador, como a Helton, se le ficha tarde y parece que no estaba al 100%. Sin embargo, no creo que estuviese tan mal como para alinear a Mella en su lugar.



En el mediocampo también a Mfulu se le ficha tarde y no está para empezar la Liga, Patiño parece que no es del agrado de Idiakez y, de ser así, falta un ocho que juegue y haga jugar. Me pregunto aún por qué se ha dejado marchar a Rubén. Mario Soriano no puede jugar ahí, defensivamente es jugar con diez, y tampoco rinde en banda, en consecuencia, o él o Lucas y la decisión es clara en mi opinión, reparto de minutos y de titularidades; el de Monelos no debe ni puede jugarlo todo.



En las bandas me ha parecido innecesario el fichaje de Gauto teniendo a Diego y dejando marchar a Chacón en un visto y no visto.



El problema arriba es claro, se ha fichado a Bouldini, que es el típico delantero que siempre se llamó “rompedor”, pero que es similar a Barbero en la función que realiza, mientras que se ficha a Herrera para aportar un juego más combinativo y menos físico. Quizá por el dinero que suman Bouldini y Herrera se podría haber traído un nueve de garantías habiéndonos quedado con Alcaina.



En fin, fichajes tardíos, discutible criterio en las salidas de canteranos y más que sospechoso talento de varios de los fichajes. El resultado es estar en el puesto 18 con más recursos económicos y más masa social que la gran mayoría de rivales.