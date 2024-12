Faena por partida doble

Ya hay que tener mala suerte. Resulta que ha habido aficionados del Deportivo que, en su día, programaron un viaje a Tenerife. Para huir del invierno peninsular y para ver al equipo de sus amores. Pues, al final, ni han tenido el tiempo que esperaban ni han podido acudir al Heliodoro Rodríguez López.



No queda otra que resignarse y pensar que, como dijo en su día Felipe II, no se puede “luchar contra los elementos”. Hay quien piensa que la cosa no era para tanto, que el partido se podía disputar... Pero lo que está claro es que ya en los últimos días se avisaba de fuertes vientos en el archipiélago canario... Y, después de la DANA que asoló zonas de las provincias de Valencia y Albacete, mejor no tentar la suerte.



El Deportivo tendrá que afrontar en otra ocasión el desplazamiento más largo de la temporada. Para los jugadores también es un fastidio haber vivido este contratiempo. Y más sabiendo que el calendario marca dos partidos a lo largo de esta semana. Pero lo mismo de antes, resignación.



Hay que mirar la parte buena. Menos carga de partidos y, evidentemente, nadie se ha lesionado. Pero Lucas Pérez no ha podido cumplir su partido de sanción, y lo tendrá que cumplir el jueves frente al Castellón.



Ahora toca centrarse en este encuentro y en el del domingo contra el Mirandés. Los aficionados esperan dos alegrías antes del parón navideño. Falta hace, después de los pobres resultados que se están cosechando en Riazor.



El caso será pasar página de lo sucedido en Tenerife y mirar hacia adelante. Todavía queda mucha liga y este tipo de contratiempos tienen que afectar lo menos posible.