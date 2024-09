La eterna pretemporada del Básquet Coruña

El Básquet Coruña llegará al inicio de temporada después de dos meses de preparación. Eterna espera ante el estreno tan esperado en esa ACB que se atisba, pero que no llega. Los días no pasan ante el aguardado debut contra el Real Madrid en el Coliseum y el ejercicio ha empezado con una cierta sordina, con duelos en destinos lejanos que no se pueden seguir ni siquiera por YouTube y algunas de las piezas del equipo poniéndose en marcha a ritmo de diésel. Al menos la cita de hoy y mañana en Granada coincide bien para aquellos que siguen también al Dépor y quieran y puedan hacer doblete e incluso triplete. Dos de los estandartes deportivos de la ciudad se muestran allí al mismo tiempo. Sólo que el Dépor dispara con fuego real y en baloncesto las balas son todavía de fogueo.