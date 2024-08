Esta medalla olímpica se autodestruirá en 3, 2, 1...

Las redes sociales en ocasiones viralizan vídeos que no son fieles a la realidad. En uno reciente, Nyjah Huston, skater y medallista de bronce en París 2024, mostraba como su presea se desintegraba. No era una exageración, pues en este diario pudimos comprobar en directo, de la mano de nuestros olímpicos coruñeses, que efectivamente las medallas parecen contar con una obsolescencia programada. Sendas preseas de bronce, de Emmanuel Reyes y de Carlos Arévalo han ido perdiendo brillo, no así sus gestas deportivas. Desluce el verlas con aspecto ya desgastado, como si hubiesen sido ellas las que se hubiese competido. Otra opción es que todo forme parte de una performance, como la que protagonizó Tom Cruise en la clausura, y estas, al igual que en la película de Misión Imposible, se vayan a desintegrar en 3,2, 1...