España paralizada

Como señalo en el titular, así quedará el país el próximo 16 de diciembre. Ya hay fumata blanca para la celebración de las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Pero no será una consulta de ámbito universal para el colectivo futbolístico, ni mucho menos. Aquí está todo atado y bien atado. Previamente, a mediados del mes de noviembre, tendrá lugar la selección de los ‘elegidos’ (142 miembros) para la constitución de la nueva Asamblea y ellos serán los que decidan el resultado final. Resumiendo… Las Territoriales tendrán todas las cartas para ‘colocar’ a los hombres que elegirán al máximo responsable del fútbol español. El mismo que tiene una nómina que sobrepasa los 600.000€. anuales.



Comienza el tiempo de presentación de candidaturas, los que lo harán para hacerse notar y los que lo hacen con verdadero propósito de alcanzar el liderazgo. El Gobierno del Reino, a través del responsable del Consejo Superior de Deportes José Manuel Rodríguez Uribes, ya dejó caer el nombre de Vicente Del Bosque como hombre idóneo: “…es el adecuado para una nueva etapa”. Estoy seguro que nuestro presidente autonómico Rafael Louzán, va a tener mucho que ver en el entramado, aunque el poder político nacional no lo vea con muy buenos ojos.



Sigo con tema federativo. Observo estos días como la UEFA, y ante lo ocurrido entre el ex colegiado Negreira y el Fútbol Club Barcelona, sacará una ley donde ‘los acompañantes’ de los colegiados para los encuentros señalados deberán ser neutrales. Y un servidor, de forma inocente, les quiere formular la siguiente cuestión: ¿Los mandatarios de nuestra Europa futbolística, no eran conscientes de que los que acompañaban a los árbitros podrían no ser neutrales? Otros puntos que van a añadir a la referida ley es que los colegiados deberán alojarse en hoteles de 4 y 5 estrellas y que no estén a más de 45 minutos de distancia. También que los vehículos utilizados para el transporte deberán ser espaciosos para cinco personas y equipaje y, por último, será necesario contar con un fisioterapeuta, independiente para antes y después del partido.



Casa Depor. Comienzo con el sorpresivo traslado de la cúpula de poder deportivista a tierras brasileiras, para entregarle una camiseta del equipo al bueno de Mauro Silva. No sé si la cuestión abarcó algo más que la foto que trascendió a los medios, pero particularmente me resulta ‘chocante’ tanta parafernalia, pero no voy a ser yo el que le diga al señor Escotet cómo y dónde gastarse el dinero.



Del partido del sábado… más de lo mismo. ¿En qué estaría pensando el señor Soriano cuando afrontó el fichaje del delantero centro? Sin gol no hay gloria. El equipo, en general, ofrece una imagen positiva, pero la deuda con la portería contraria impide avanzar en aspiraciones. Idiakez se aferra a que son rachas y que en algún momento se van a romper. La fe mueve montañas.



Lo del robo en el vestuario rival tiene ‘delito’. Pregunto, ya saben siempre sin mala intención: ¿La expedición del Eldense miró bien en sus bolsillos? Espero que el Deportivo no deje pasar esto como una simple anécdota.



Me preocupa la salud del delegado de campo del Deportivo. A una determinada edad es necesario controlar las salidas de tono para cuidar el corazón. Por lo demás… vergonzoso.



Finalizo. El señor Tebas lo censuró televisivamente, pero no llega… El Athletic de Bilbao realizó en los prolegómenos de su último encuentro liguero en San Mamés ante el Espanyol un homenaje a un simpatizante de ETA. Tal y como está el percal, seguro que no va a tener consecuencias dentro de la lógica. Me cuesta y mucho, interpretar determinados posicionamientos.



Como siempre un placer.