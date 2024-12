Epi, estelar

Ya sé que los entrenadores no meten canastas, no cogen rebotes ni hacen tapones, pero el planteamiento y el estudio de un entrenador y su cuerpo técnico pueden ser determinantes en un partido a priori complicado y contra un rival del mismo nivel. La propuesta de Epi contra el Bàsquet Girona fue excelente. No solo eso. Consiguió mantener la concentración y generosidad entre sus jugadores cuando el equipo está viviendo una situación tan compleja con la pérdida de Gus Lima.



Toda la plantilla del Básquet Coruña dio una lección de generosidad en los dos lados de la pista. Atrás planteó Epi defensas alternativas y zonas individual que se le atragantó desde el primer momento al Girona, incómodo durante los minutos importantes, en los que se rompió el partido.



El Leyma cerró la pintura, evitó las continuaciones y las canastas cómodas apretando al hombre balón y dificultando las inversiones. El plan de Epi le ayudó a recuperar su poderío en el rebote. Así lo refleja un dato: ganó la batalla en los tableros por 21-38.



En ataque fue un equipo muy coral, no solo buscando situaciones de pick and roll, sino que circuló muy rápido el balón, generando opciones en el juego interior y tiros liberados. Eso, sumado a un mejor acierto que su rival en el tiro de tres, le sirvió para rematar.



En el tercer y último cuarto se limitó a mantener el marcador y llegar al final con una ventaja que le diera, no solo la victoria, sino también un buen basketaverage. Este triunfo puede ser muy importante para el devenir de la Liga.



El único aspecto negativo del Básquet Coruña en Girona fue otra vez el control del balón. Cometió 19 pérdidas, que son muchas, y es un aspecto en el que está obligado a mejorar.



El Leyma mira ya hacia delante y la próxima oportunidad será el domingo 22 en el Coliseum ante el Joventut, pero tenemos que entender que dado el potencial de su juego interior se pueda complicar.