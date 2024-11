Los dramas paralelos de Depor y Eibar

Siempre decimos que en esta Segunda División se pueden contar hasta catorce o quince equipos que perfectamente se les puede considerar como aspirantes al ascenso. Por historia, por ser un recién descendido, por haberlo sido hace poco o por haber estado en los puestos altos en los últimos años. Y en este último grupo es donde podemos encajar al Eibar. Descendió en 2021 y se ha pasado estas últimas tres temporadas tratando de volver a ascender. Ascendió con nosotros en la temporada 2013-14 y, tras siete temporadas codeándose con los grandes, lucha por volver a la élite. No se le puede calificar como un histórico de Primera pero sí como un serio candidato al ascenso por su historia reciente.



Lo curioso de aquellas siete temporadas en Primera del Eibar es que bien pudieran haberse quedado en anécdota al haberse salvado en la primera de ellas en los despachos. En la 2014-2015, tras haber llegado a ir de octavo en la jornada 18, una segunda vuelta penosa, con solo ocho puntos sumados, les condenó al descenso el día en el que el Deportivo se salvó milagrosamente en el Nou Camp. Pues bien, un descenso administrativo del Elche salvó a los guipuzcoanos. La siguiente temporada fue casi un calco de la anterior, llegando a estar en puestos europeos en la jornada 20 con 33 puntos y sumando tan solo diez más en la segunda vuelta. Se salvaron con cierta holgura, pero el miedo no se lo quitó nadie. Las cuatro siguientes temporadas siguieron con el milagro de mantener en la élite a un equipo tan modesto de una ciudad tan pequeña. Hasta que en la 2020-2021 empezaron los dramas paralelos a los de nuestro RC Deportivo.



Esa temporada los eibarreses descendieron siendo colistas desde ocho jornadas antes. Paralelamente, el Deportivo no consiguió clasificarse para la fase de ascenso y acabó la temporada peleando por no militar en Segunda RFEF al año siguiente. En la 2021-2022 los dos vivieron sendos dramas históricos. El Eibar jugaba la última jornada en Alcorcón, colista destacado. Le valía la victoria para ascender y puede que hasta un empate. Pues bien, perdió por 1-0 con un gol del Alcorcón en el descuento. Para los que les gusten las curiosidades decir que en aquel Alcorcón colista jugaron Laure, Borja Valle, José Ángel y Xisco. Y en el Eibar lo hicieron Edu Expósito y Ager Aketxe. El drama paralelo llegó en junio: el día 2 el Eibar ganaba en Girona por 0-1 en la ida de las semifinales del play off. Dos días después el Depor goleaba 4-0 al Linares en la semifinal del play off de Primera RFEF. Al día siguiente, el día 5, el Eibar jugaba en Ipurúa el partido de vuelta y perdía por 0-2 con otro gol en el descuento. Adiós al ascenso por segunda vez en el mismo año y de la forma más cruel. Y ya por fin, el día 11, la misma crueldad se pasó por Riazor en aquel partido ante el Albacete del que todos nos acordamos. Un mes de junio de 2022 que no olvidaremos jamás ni en Coruña ni en Eibar.



Menos cruel pero no menos drama tuvimos los dos la temporada siguiente. En el caso de los eibarreses, éstos iban de líderes con cuatro puntos de ventaja sobre el segundo a falta de diez jornadas. Un pésimo final de liga les relegó a la quinta plaza y, por tanto, a otro play off. Por lo que respecta al Depor, pues ya saben, empieza Borja Jiménez, continúa Óscar Cano y acaba Rubén de la Barrera. Entramos en el play off de ascenso y gracias. El 3 de junio el Eibar empata en casa ante el Alavés. Un día después nosotros el ganamos 1-0 al Castellón. El día 8 el Alavés le gana 2-0 al Eibar y el día 11 el Castellón nos gana en la prórroga por 4-3 y también nos deja fuera. Otro chasco para los dos. Sin crueldad, pero igual de decepcionante.



Y llegamos a la temporada pasada. Los dramas esta vez no fueron paralelos ya que nosotros retornamos a Segunda con brillantez y ganamos también la final por el ascenso. Mientras tanto, el Eibar de Mario Soriano volvió a perder otro play off. Empatan en Oviedo y luego en casa, con todo a favor, caen por 0-2. Tercer play off perdido y tercer chasco. Sus ansias y sus decepciones por volver a Primera empiezan a parecerse a las que tuvimos nosotros para salir de Segunda B/Primera RFEF.



Y seis años después volvemos a vernos. No coincidíamos desde aquel día del pintoresco debut del meta Koval con el Dépor. Parece poco tiempo, pero anda que no nos han pasado cosas a los dos.