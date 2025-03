No me refiero al fútbol, aunque nos haya regalado momentos mágicos que aún nos erizan la piel al recordarlos, como la Lambretta de Djalminha, la Cola de Vaca de Romario, la obra maestra de Tristán frente al Alavés en 2003 sentando a cinco rivales antes de firmar uno de los tres goles que marcó aquel día, o el control imposible de Dennis Bergkamp ante el Newcastle. Hablo del que mi amigo Aitor denomina como “el deporte más bonito del mundo”, la pelota mano, aprovechando que el domingo se celebra la final del Campeonato de Parejas 2025. En la cita no estará el mejor pelotari de la actualidad y uno de los elegidos para la historia —el Messi del frontón—, Jokin Altuna, lastrado porque su empresa le emparejó con el zaguero más limitado de la competición, pero sí un guerrero como Iñaki Artola, que ha tenido que esperar diez años para que le llegue la oportunidad de conquistar su primera txapela en la élite, con Jon Mariezkurrena —un zaguero cuya pegada es un martillo, y un martirio para los rivales— como escudero.



Aun así, los favoritos para alcanzar la gloria en el Frontón Navarra Arena son el ‘resucitado’ Joseba Ezkurdia, campeón de la modalidad en 2018 y 2020, del Cuatro y Medio en tres ocasiones, pero que en el último año y medio ha atravesado una crisis de juego y confianza que ya está olvidada, y su guardaespaldas Beñat Rezusta, también doble campeón del Parejas y el mejor pelotari de la presente edición.



Aquellos que cuando cierran los ojos sueñan con aquella final mítica entre Retegi II y Titín III, con los duelos eternos entre Martínez de Irujo y Olaizola II o con las batallas eléctricas y de fantasía entre Altuna y Laso ya saben de lo que hablo. Yo no me perdería la final.