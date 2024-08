Una cuestión de potencia

Aunque se ha hecho esperar, ya es público el calendario para el Leyma Básquet Coruña ensu debut en la ACB. Y lo mejor de todo es que si usted tiene un viaje previsto para marzo, de vacaciones o a visitar a su familia en Valencia, por ejemplo,con ocho meses de antelación ya sabe que el sábado 22 de marzo el Leyma jugará en la Fonteta contra el equipo de Roig, por mencionar una jornada.



Es un detalle, pero que en el fútbol español no es extraño que lo tengas todo preparado para un desplazamiento y de una semana para otra y te cambian de día y de hora un partido. El baloncesto español copia del fútbol inglés, que está mucho más organizado que el nuestro. Voy a llevar a mi hijo a ver un partido de la Premier el Boxing Day (26 de diciembre): ya sabes qué enfrentamientos se han programado, la hora y todos los detalles que te van a ser útiles. Y esto sucede con la ACB o Liga Endesa, que desde el 29 de julio sabemos qué partidos, día y hora van a jugarse en la temporada regular.



Los aficionados del Leyma ya podemos organizarnos y estudiar qué o cuáles partidos les van a coincidir lejos del Coliseum. Si bien es verdad que la mayoría de los encuentros a domicilio no nos quedan nada cerca. El viaje a Lugo un domingo por la mañana, es perfecto. Incluso no queda a desmano ir a ver a los “naranjas” al Wizink Center. Y no contra el Estudiantes sino contra el Real Madrid. Pero… cinco equipos catalanes y uno andorrano, dos canarios, dos vascos, dos andaluces, un valenciano, un murciano y un aragonés no hacen, geográficamente, muy fácil el seguimiento de los nuestros.



Cuando sale el calendario y repasando enfrentamientos te sube por la espalda un agradable escalofrío y aún intentas pellizcarte para comprobar que no es un sueño y que estás viviendo una realidad. Una bendita realidad. Hemos pasado de jugar en Tíjola (Almería), Los Barrios (Cádiz), Inca (Mallorca), La Palma (Canarias), Cornellá (Barcelona), Alcazar de SanJuan (Ciudad Real), Illescas (Toledo) o alguna localidad, tan pequeña comomagnífica, a comprobar que la primera jornada de esta próxima temporada el primero que nos visita es el Real Madrid, a juicio de la mayoría de los entendidos el mejor equipo deEuropa en los últimos tiempos.



Y si la nuestra es la mejor liga del mundo exceptuando la NBA americana, hablamos del mejor equipo del mundo. Ya no vendrá Chacho, ni Rudy, ni Poirier, ni tantos otros. Pero están Tavares, Llull, Campazzo, Ibaka, Musa, Hezonja…



Lahistoria no acaba en los “blancos”. Se prolonga a equipos ganadores de trofeos nacionales e internacionales. El Barça de Joan Peñarroya, campeón de la Europa League dos veces y de otros cinco títulos europeos. Joventut y Tenerife con cinco cada uno, Valencia (cuatro), Unicaja (tres), Baskonia, Gran Canaria y Girona que también han levantado un trofeo continental cada uno. Y contra esos clubes, y otros, va a medirse deportivamente este Leyma Básquet Coruña.



Poco a poco se va conformando una plantilla que comenzará a trabajar en unas semanas. Un perfil de grupo donde se deja ver una clara apuesta: lo físico. La defensa. En esta categoría si no defiendes no tienes nada que hacer. Con la calidad que vas a tener enfrente es necesario contar con mimbres que te permitan dejar el aro lo menos perforado que puedas cada partido.



De Phil Scrubb dicen que posee muy buen físico y que lo aprovecha bien. Augusto Lima tiene una estatura de 209 centímetros para un deporte que se hizo, sobre todo, para los altos. Y el brasileño además aúna otra buena característica: la experiencia. No en vano ha jugado en equipos como el Zalgiris Kaunas, el Unicaja o el Real Madrid por citar algunos.



Trey Thompkins es un magnífico defensor. En la primera Euroliga que disputa cuando llega a Europa fue el tercer máximo reboteador. Rivales suyos fueron Bjelica, Marjanovic, Tomic o Felipe Reyes. Los kilos son su principal problema al comienzo de las temporadas. A ver cómo llega al Leyma. Visto de lejos en Labañou tiene muy buena pinta.



El último en llegar es Figueroa, 26 años. Viene de la liga alemana, internacional con la República Dominicana (aunque estadounidense de nacimiento), y otro de unas características físicas notables. Font, Burjanadze, Huskic o Diagné están en esa lista de jugadores potentes físicamente.



Parece que buscamos un base a mayores. Un base nunca está de más.