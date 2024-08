¿Cuál es el objetivo del Deportivo?

Hace pocos días contraté con mi operador de cable el canal de la Liga Hypermotion (la Segunda División de toda la vida) y tengo la firme intención de ver todos los partidos que pueda de la que dicen, con razón, que es la mejor Segunda de toda la historia. Obviamente contraté ese canal para poder ver los partidos del Deportivo fuera de casa y los que juegue en Riazor que no pueda acudir, pero voy a intentar ver todos los que pueda. Eso seguro.



Y nada, antes de este fin de semana ya me había estrenado. El jueves me vi el Granada-Albacete y el viernes el Cádiz-Zaragoza. Y ya tenemos las primeras sorpresas. O no. En principio, tanto Granada como Cádiz partían como claros favoritos por jugar en casa y por tratarse de dos recién descendidos y, por tanto, candidatos al ascenso. Pero ya se ve desde el primer día que estos de los favoritismos en Segunda no vale para nadie. Desde siempre ha sido una categoría muy igualada. No es como en Primera, que salvo alguna que otra sorpresa, siempre es lo mismo. En Segunda no. Aún recuerdo en la fatídica temporada 2019-2020, cuando acabamos la primera vuelta de colistas a muchos puntos de la salvación y que ocho jornadas después nos llegamos a poner a solo seis puntos del play off. Luego pasó lo que pasó, pero lo que quedó claro fue las escasas diferencias que había entre todos los equipos. Bueno, pues este año parece que va a ser lo mismo con tanto equipo histórico.



Y es que yo he contado un mínimo de 14 o 15 equipos de la Segunda de este año que han hablado en algún momento de ascender a Primera. Obviamente sólo lo conseguirán tres de ellos. Y veremos a ver si alguno no es de los que estaban al principio en las quinielas, que de todo hemos visto. Y habrá los que no queden ni entre los diez primeros. Porque claro, si son 14 o 15 los que hablan de ascender pues, lógicamente, habrá algunos que se quedarán más abajo. ¿Y de verdad hay tantos equipos que son candidatos al ascenso? Pues a priori parece que sí. Para empezar los tres descendidos: Cádiz, Granada y Almería. A esos les va en la nómina, que para eso acaban de venir de Primera y han cobrado el seguro de descenso. Luego vienen los que se quedaron por el camino el año pasado: el Eibar, que lleva tres años seguidos en Segunda coleccionando playoffs perdidos y los dos asturianos: Oviedo y Sporting. Los tres querrán intentarlo de nuevo, por descontado.



Tampoco me olvido de ese grupo de equipos que siempre parten con muchas aspiraciones y luego se les va todo al traste, pero no por ello dejan de tener la etiqueta de favoritos: el Levante, que lleva tres años en Segunda pero que se tiró toda la década pasada militando en Primera, el Zaragoza, que para mí siempre será un equipo de Primera de los que luchaban por entrar en Europa y que, aunque ahora lleva doce temporadas en Segunda y casi siempre quedando en la parte baja, no dejará nunca de ser candidato al ascenso. También incluyo en este grupo a equipos como el Tenerife o el Elche, que siempre parten con esa aspiración, aunque luego el transcurrir de la temporada les ponga en otro sitio. Y, por último, no me olvido de nuestro RC Deportivo, del también ascendido Málaga, del Racing de Santander. Todos queremos reverdecer viejos laureles, qué duda cabe.



Dice Idiakez que, de momento, vamos a sumar 50 puntos y que luego a seguir sumando. Me parece muy prudente y sensato por su parte. Ahora bien, no estaría de más que alguien le recordase que hace cuatro años bajamos con 51. Y ya no estamos para más disgustos. Que redefina su frase diciendo 52 puntos y todos contentos.