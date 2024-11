Lo de confiar en la cantera

E l 3 de diciembre de 2023, va a hacer ahora un año, el Deportivo jugaba en el Johan Cruyff ante el Barcelona B. Fue el primer match ball que salvó el bueno de Imanol Idiakez la temporada pasada. Todo lo que no fuera ganar supondría un más que seguro cese. El resultado ya lo recuerdan: 1-2 con gol sobre la bocina de Davo. Quitando los primeros minutos del partido el Deportivo hizo un buen partido, sobre todo en la segunda parte, donde mereció marcar el gol de la victoria mucho antes. Pues bien, en aquel Barça B jugaron de titulares Gerard Martín, Marc Casadó, Pau Víctor y en la segunda parte salió Pau Cubarsí. Hoy, todos ellos son jugadores de la primera plantilla del Barça y dos de ellos –Casadó y Cubarsí– han llegado a ser internacionales en esta selección que tantas alegrías nos está dando últimamente. Y todo esto en menos de un año.



De otro lado tenemos al Real Madrid, donde desde hace años es casi imposible ver no ya un jugador de la cantera, sino que ya es hasta complicado ver a más de dos futbolistas españoles en su once inicial. Hace poco vi una foto de Florentino Pérez con los –para él– canteranos de la primera plantilla. Cual fue mi sorpresa cuando vi al lado de Carvajal, Lucas Vázquez y Fran García a Vinicius (45 millones de fichaje y 4 partidos con el Castilla), a Rodrygo (las mismas cifras y partidos que su paisano) y a Fede Valverde (una temporada en el Castilla y otra en el Deportivo). Considerar a estos tres últimos como canteranos madridistas hay que ser no ya forofo sino fanático para creérselo. En fin, cosas de Florentino. Pues bien, ahora, ante las bajas en defensa y ante la imposibilidad de fichar hasta enero han descubierto que tenían a un tal Asencio en el Castilla que está dando la talla bastante mejor que algunos de los titulares que ahora están lesionados.



¿Significa que el Barça cuida más su cantera que el Real Madrid? Pues no necesariamente. Sin quitar ningún mérito a los chavales, es evidente que la falta de liquidez de la entidad blaugrana hace que tengan que mirar mucho más a la cantera en vez de dejarse cientos de millones en jugadores sobrevalorados como Pjanic, Coutinho o Dembelé, por poner unos ejemplos. Y en el caso madridista pues lo mismo pero al contrario. Cuantos “Asencios” se habrán desperdiciado mientras se gastaban millones en fiascos como Jovic o Hazard y pasaban de mirar a la cantera. En A Coruña, de momento, estamos disfrutando de Obrador, que no pinta nada mal, la verdad.



¿Y qué pasa con el Deportivo? Pues yo creo que podemos ser optimistas en esto de confiar en la cantera. El día del ascenso ante el Barcelona B de Casadó, Pau Víctor y Marc Guiu escuché en una emisora de radio como alguien decía que en el fútbol profesional iba a ser más difícil subir jugadores por aquello de la exigencia y del doble salto de categoría. Ahora tenemos la suerte de tener un entrenador que conoce a la perfección a esos canteranos, que hará seguir creciendo a Yeremay, a Mella y a Barcia. Que no pierde de vista a los que vienen detrás ni a los que se han ido cedidos. Y que confíe en que, si les ganamos hace un año a esos que ahora juegan en el líder de Primera, los nuestros también pueden dar la talla en Segunda y, quien sabe, igual dentro de poco también en Primera.



Hace sólo un año íbamos de undécimos en Primera RFEF y jugábamos contra unos chavalitos desconocidos del Barça B. Lo que ha cambiado todo en doce meses, madre mía…