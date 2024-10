Complicado de resolver, pero no imposible

A Coruña es una península y esta circunstancia provoca que su morfología condicione bastante a la hora de edificar cualquier tipo de instalación deportiva al ser escaso el terreno disponible y a ello se une que, en bastantes ocasiones, las prioridades de la Administración van por otro camino.



Ante esta tesitura es una ardua tarea satisfacer las solicitudes de la totalidad de los clubes y deportistas que tiene la ciudad. Las autoridades pertinentes valoran y deciden el uso de dichos recintos en los que bastantes usuarios compiten y entrenan cada semana, que, ante el buen estado de salud del deporte en la capital herculina –su número de practicantes ha aumentado notablemente en los últimos años–, provoca un quebradero de cabeza a la hora de tomar las resoluciones. Después, al hacerse públicas, algunos de los solicitantes lamentan el tiempo y espacio concedido al considerar que no es el acorde a la cantidad ingente de componentes que forman su entidad.



Sin buscar culpables, la actual situación obliga a plantear nuevas soluciones para que la oferta pueda satisfacer la demanda existente. Se podría pensar que este sudoku es complicado de resolver, nadie lo niega, pero no se debe caer en el derrotismo y considerar que es algo imposible de solventar. En las últimas semanas he escuchado varias opiniones sobre este galimatías y lo que se percibe es que el objetivo primordial de todos es resolver la cuestión del mejor modo posible. Así, algunos consideran que una opción pasa por usar las instalaciones deportivas de los centros educativos cuando no estén en horario lectivo y otros ven con buenos ojos una colaboración entre todos los concellos de la zona de influencia de la capital herculina para el disfrute de sus pabellones y campos, lo que redundaría en beneficio de los usuarios. Estas son solo dos ideas, pero considero que habrá bastantes más para paliar esta carencia.