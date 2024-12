Dos partidos seguidos en casa para el Deportivo; tres jugará el Básquet Coruña. El deporte vuelve a casa por Navidad para cerrar un año inolvidable, repleto de excelentes noticias, con los ascensos de los dos primeros equipos de fútbol, el masculino y el femenino, y el de baloncesto, que llegó para acudir todo el ámbito polideportivo local y mostrar que en esta ciudad, como en cualquiera, si se trabaja con método y dedicación no es coherente hablar de monocultivo futbolístico.



A Coruña avanza porque también estaba por debajo de donde debería exigirle. Y ahí la candidatura mundialista llega para ubicar a la ciudad donde se merece, que es entre las nueve elegidas en territorio español. Como también nueve son los campeones de Liga entre los que está, para orgullo de todos, el Deportivo.



En ese camino no es interesante detenerse y deben cuidarse también detalles que quizás no tengan tanto oropel. pero que ayudan a conformar un tejido deportivo y a dar continuidad y excelencia al trabajo. A Coruña tiene déficit de instalaciones deportivas, faltan campos de fútbol y bastantes polideportivas generan más problemas que soluciones a quienes entrenan o compiten en ellas. Hay además escenarios infrautilizados que no se logran poner al servicio de quienes los necesitan.



Es el momento de dar un paso adelante, valorar en su justa medida lo que se consigue, pero también tener la altura de miras suficientes como para entender que hay mucho por hacer para que, en todos sus ámbitos, A Coruña sea la ciudad del deporte que todos sentimos que debe ser.