Cerocerismo

El Liceo empató ayer su partido a cero, la segunda vez que acaba así en su historia. Lo hizo en un partido contra el poderoso Benfica que en su tramo final fue pródigo en transiciones y superioridades. Así es la vida: no siempre marcas gol aunque lo tengas a tiro. Que los jugadores y la parroquia verdiblanca celebrasen unas tablas tan trabajadas también es una alegoría: en bastantes ocasiones el empate es un excelente refugio.



Con todo, hay ocasiones en las que es necesario buscar el triunfo. Y lograrlo. Deportivo y Básquet Coruña están ante esa tesitura. Quizás las bazas con las que cuentan unos y otros son bien diferentes, pero todos esperamos que echen sobre el tapete el as que mate al tres. El caso es que en esta deportiva ciudad no se habla de otra cosa que de la necesidad de que se apueste en grande, de que una vez conseguidos los ascensos (uno de ellos obligado, el otro forjado desde el meritoriaje) no debería de arriesgarse el paso atrás y sí reforzar, que no es sinónimo de fichar, los equipos para fortalecerlos ante venideros sufrimientos.



Estamos en tiempo de enmienda, pasan los días, pasan los partidos, pasa la vida y lo que tenemos es un cero a cero en el que no se atisba el gol. Igual tampoco es mala noticia. “Juego callado”, le gustaba decir a Lendoiro. Pero todos empezamos a sentir que este paréntesis debe cerrarse cuanto antes, de manera estruendosa y con una goleada de ilusiones y satisfaciones.