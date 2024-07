Básquet Coruña, no dudemos de los que saben

El ascenso del Básquet Coruña a la ACB es una de las grandes noticias deportivas de la ciudad en décadas. Por el valor intrínseco que tiene, pero también por lo que supone generar miles de pasiones polideportivas que nutran a Coruña más allá del fútbol. En estos casos la ACB lo tiene claro. Ya pasó con Obradoiro o con Palencia: si hay estreno que sea por todo lo alto, que se convierta en una oportunidad para dinamizar una afición. Así que a la puesta de largo del Coliseum vendrá el Real Madrid, dos veces campeón de Copa en ese escenario.



En el horizonte se acerca un “ahora o nunca”. Tras años de desdichas y de proyectos que no arrancaron, el Básquet Coruña y su aventura en la ACB es una gran oportunidad, una prueba también para una corte de seguidores que no sólo debe crecer sino también hacerlo mientras convive con la derrota. Porque se va a perder más que a ganar. Y el club, que toma decisiones arriesgadas en su construcción, no debe fallar. Antes de escribir estas líneas le pregunté a Chaly Novo, redactor de este diario y una de las personas que conozco con más criterio sobre el equipo, su opinión sobre la decisión de renovar a ocho jugadores del combo que logró el ascenso. No es un planteamiento común en un entorno de compartimentos estancos, de especialistas en LEB Oro que apenas pisan ACB. Brotan las dudas y por eso es recomendable consultar a los especialistas.



Y ahí Novo me dejó (una vez más) sin respuestas: “Eso seguro que es cosa de Epi. Y él sabe mucho más que nosotros”.