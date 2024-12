Así, no... Acouguemos

R epetimos una situación muy similar al otro día contra el Joventut. La semana pasada fueron Dekker y Robertson, con la Penya buscando constantamente el extra pass y anotando mucho de tres. Ayer fueron Rakhman y Domínguez, haciendo exactamente lo mismo.



Es cierto que el Básquet Coruña volvió a cerrar bien la pintura y volvió a proteger bien el rebote. Pero el equipo de Epi pasó de perder cinco balones a perder dieciséis, aunque tampoco es una exageración.



Dado el tubo que encontró Domínguez hacia el aro coruñés, no se produjo ningún cambio defensivo, no se produjo ninguna situación de defensa más presionante para que tuviera más problemas para lanzar. Encontró prácticamente todos los tiros liberados. Sus defensores cayeron a las ayudas, cuando el Bilbao dentrono estaba generando nada preocupante. Pero se limitó, como había hecho el Joventut, a buscar las inversiones de balón, el extra pass para encontrar liberados a Rakhman y a Domínguez.



En los dos primeros cuartos, menos en el final del segundo, el Básquet Coruña más o menos aguantó. Incluso agarró una ventaja de siete puntos. Pero en cinco minutos encajaron un parcial de 3-15 que dio la delantera al Bilbao. Es cierto que hubo un triple afortunado al final.



Creo que ha llegado el momento de acougar. De pararse y hacer preguntas difíciles de contestar, como “¿Lo que tenemos nos llega para escapar”? Porque ahora estamos metidos en un buen lío.



Sé que, en estos momentos, en posiciones de ‘3’, tiradores, anotadores, es complicado encontrarlos libres. Y dependiendo de si son jugadores comunitarios, extracomunitarios, cotonous o cupo. En esta liga hay bajas formas, lesiones, etcétera. Creo con dos lesionados de, entre comillas, larga duración, y la marcha de Figueroa, el equipo está una situación muy compleja. Y es el momento de rehacer lo que no está funcionando. No que se ha hecho mal. Lo que no está funcionando.



En baloncesto, y máxime en una liga como la ACB, es muy importante tener PRE-VI-SIÓN. Y el que no prevé, a lo mejor es que no sabe lo que es. Y, dadas las limitaciones que puede haber, presupuestarias y de novato en la liga, hay que fortalecer dos cosas más: la imaginación y la anticipación para ir por delante de los contrarios. Y no está sucediendo.



Este partido era muy importante y creo que se asumió un riesgo muy alto no teniendo un sustituto para Figueroa ni, si se va a producir, para los lesionados. Hay problemas en ataque cuando tapan a Barrueta y, sobre todo, cuando aprietan las defensas a Thompkins y a Taylor. Por desgracia, no hay más argumentos. Es el momento de pararse y pensar cuáles son los caminos a seguir. De momento no es una situación grave, pero puede llegar a serlo. Estamos viendo que otros equipos están fichando, mejorandos sus planteles y ajustándose a esta competición.