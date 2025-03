Ascenso, cómo y cuándo

Llegados a estas alturas de la temporada, lo más sensato es asumir que el equipo no está para otra cosa que no sea mantener la categoría.



Toca, pues, ir pensando en la próxima. Y, la verdad, es ahí cuando se abren los interrogantes, como de costumbre. Pensar, ¿en clave de qué? ¿plantear la temporada venidera como la del ascenso? ¿o hacer caso a ese “ambicioso” plan cuatrienal de la directiva, tal es el plazo que se dan para volver a Primera División?

No parece lógico ser tan cicatero, cuando hay una situación financiera sólida (ausencia de deudas y alto tope salarial), una masa social envidiable y un nuevo estadio en proyecto. No obstante, si asumimos ese cuatrienio de espera, planteémonos la fórmula deportiva para lograr la meta: ¿cantera o fichajes?

Es obvio que solo con la primera no se ascenderá, y habrá que acompañarla con refuerzos ajenos a ella. Pero, en mi opinión, y me atrevo a decir que recojo el sentir mayoritario del deportivismo, la cantera sí debería ser la apuesta y la base para lograr el objetivo.



Tenemos un ejemplo muy cercano, aunque doloroso, de cómo hacer las cosas: el Celta. Pasó cinco temporadas seguidas (de 2007-08 a 2011-12) en Segunda. Ya sea por convicción, ya por necesidad, apostó por un núcleo dominante de canteranos (Yoel, Hugo Mallo, Jonathan Vila, Roberto Lago, Álex López, Dani Abalo, Borja Oubiña, Iago Aspas), que se curtió esos años, ascendió a Primera y, lo más importante, ha sido la base posterior para consolidarse en la categoría, la cual, desde entonces, no han abandonado.



Aquí tenemos consolidados en el primer equipo a Yeremay, Mella y Barcia. Cedidos y rindiendo, están Rubén López y Luís Chacón. En el Fabril, a Kevin Sánchez, a Pablo García o Adrián Guerrero …



Es verdad que Yeremay, sobre todo, y, quizás, también Mella, pueden abandonar el club este verano. Desde luego, lo ideal sería intentar retenerlos. Pero eso solo se hará con dinero y con proyecto. Hacerles ver que se apuesta decididamente por el ascenso. De lo contrario, la opción de la cantera vería sensiblemente mermada su viabilidad. Y, lo que es peor, tengo serias dudas de que se empleasen debidamente los millones de sus respectivas cláusulas de rescisión. No son dudas infundadas, porque, como diría el desaparecido José María Caneda, “a los hechos me repito" ...

Antonio Diéguez Castro

Socio número 1.183 del Deportivo