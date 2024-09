La admiración de todo el mundo

En la centenaria historia del Real Club Deportivo han pasado numerosos jugadores, entrenadores y presidentes que han sido algo más que unos futbolistas, técnicos y dirigentes al dejar con su denodado esfuerzo y trabajo un enorme poso en el tiempo que formaron parte de la entidad blanquiazul. No viene al caso empezar a citar nombres, pues siempre quedaría alguno en el tintero y este olvido sería injusto tras los servicios prestados por todos ellos.



Muchos de estos hombres han protagonizado gestas que han llevado al RCD a ser el club que es en la actualidad y que le permite ser querido por aficionados de diferentes puntos del planeta azul tras ver como un equipo de una pequeña ciudad llegó a competir de tú a tú con trasatlánticos que contaban con un presupuesto mucho mayor y que hasta entonces parecían intocables para el resto de los participantes en las competiciones programadas.



Algunos opinan que aquellos tiempos pasados no se volverán a vivir por estos lares. Sin embargo yo difiero al tener la certeza de que el actual Consejo de Administración conseguirá llevar a cotas altas a un club que muestra con el discurrir de los días que da pasos firmes para volver a ser lo que fue. Prueba de lo dicho se aprecia en la apuesta por las categorías inferiores, la sección femenina y el primer equipo masculino. Este anhelo no es una quimera y lo padecido en los últimos años quedará como una anécdota que ha conseguido unir todavía más al deportivismo, hecho que ha provocado la admiración de futboleros y no futboleros de todo el mundo.