Acertamos (tal vez)

Como en todas las actividades en la vida hay dos formas de actuar. Cuando la cuestión es algo que te encargan, a nivel familiar o profesional, tienes dos maneras de respuesta: hacerlo inmediatamente o dejarlo para última hora coincidiendo con el término del plazo que te han dado para realizarlo.



Tengo que reconocer que yo pertenezco al primer grupo. Toda la vida. Entre otras cosas porque si lo que tienes que hacer lo cumples al momento, la primera consecuencia es que te lo has quitado de encima.

El riquísimo refranero castellano tiene razonamientos para todo. Los que estamos en la primera respuesta nos aplicamos aquello de que “a quien madruga, Dios le ayuda”. Los del segundo grupo se amarrarán al que reza “no por mucho madrugar, amanece más temprano”.



No cabe duda* de que en el Deportivo las actuaciones son del segundo grupo. Todo a última hora. Me van a decir que las cosas en materia futbolística no son fáciles. Que cuando crees que tienes atado y bien atado a un jugador viene otro club y “te lo quita de los fuciños”*, que las operaciones se encarecen por intermediarios (o padres) y otros hasta llegar a cifras que no eres capaz de asumir.



Pero la realidad es la que es. Normalmente el Club, ahora y antes, culmina las operaciones al filo del plazo. Recuerdo en 1997 cuando el club inscribió a Rufai y a un tal Leo Scaloni, a la postre campeón del mundo como entrenador de Argentina, a las 00.40 horas el día siguiente al acabar el plazo estipulado. El presidente de entonces alegó que el club está donde está el presidente que es el que puede firmar un papel oficial. El equipo estaba en la víspera de jugar partido de liga contra el Tenerife y por lo tanto quien tenía que firmar un documento era el propio presidente.



Estaba en la Isla. Aquella ocasión creo que el Puerto de la Cruz. Allí, en Tenerife, eran las 23.40 horas todavía del día que estaba dentro del plazo para inscribir jugadores.



Este año no pasó algo parecido aunque también rizamos el rizo al fichar a un jugador al día siguiente de acabar el plazo de inscripción. Legal. El jugador en cuestión (Cristian Herrera) estaba en el paro y esa circunstancia está permitida.



Desde que el equipo asciende de nuevo al fútbol profesional (12 de mayo) pasaron muchas semanas. Luego las llegadas fueron contadas, y al final, en la última semana llegó “el grueso del pelotón”. Expresión que no se refiere a un ciclista pasado de kilos si no a un grupo masivo de corredores.



Hasta diez futbolistas sehan incorporado a la primera plantilla. Salvo Mario Soriano que volvía, Escudero y Petxarroman, los demás llegaron muy cerca de septiembre.



La verdad es que cuándo han llegado será con el paso del tiempo una mera anécdota. El caso es que contribuyan con su juego a que el equipo gane los partidos suficientes para lograr el objetivo que se haya marcado el club y parece que algo positivo se vislumbra en base a lo “poquísimo” que hemos visto.



Tomando como referencia el partido contra el Racing, que tampoco hizo una apuesta formal en Riazor por llevarse el encuentro, intuimos algún brote verde (ministra dixit en la crisis de 2008), para confiar que la liga no será tan negativa como se podía prever tras perder con Oviedo y Huesca. Bouldini dispuso de media hora para demostrar que por arriba va francamente bien y que Idiakez tiene otras alternativas en ataque. La que probó de Lucas como delantero centro no es muy brillante.



Mfulu dispuso de trece minutos e intervino muy pocas veces. Pero dejo muy claro que es músculo en el medio campo, donde el titular en los últimos tiempos hilvana partidos buenos con algunos muy flojos.

A Rafael Obrador lo conozco mejor. Lo he visto jugar varias veces. En directo. Es un jugador interesante. Jugó en Primera un partido con el Mallorca ¡con 16 años! y ha sido internacional en categorías inferiores. Puede ayudar.



Helton, el portero brasileño, que tiene una trayectoria respetable, el domingo se ganó al público con alguna buena parada, buena situación y también por tirarse al suelo de broma cada vez que atrapaba un balón fácil, para perder tiempo.



Y nos quedan otros cinco. Cristian Herrera para arriba nos ayudará. Su experiencia puede venirnos muy bien. En Primera. en Elche y Las Palmas (55 partidos y 5 goles) y la más amplia en Segunda (266 partidos y 60 goles).



Patiño ya tiene el cielo de Riazor ganado. Por sus orígenes, por la simpatía y porque futbolísticamente es una verdadera promesa. Viene del Arsenal, ninguna broma. Ha jugado cedido en otros dos clubes de la Championship e internacional desde sub-15 a sub-21 con Inglaterra.



Nos restarían Petxarroman que tiene muy buena pinta, Escudero, ahora mismo lesionado y Mario Soriano, que realmente es incorporación pero no lo hemos fichado y al que todos conocemos perfectamente porque ya era nuestro.

Defensa en zona

Por si alguien piensa que ya no hablamos de baloncesto allá va una afirmación a estas alturas: El proyecto del Leyma Básquet Coruña me sigue pareciendo extraordinario.



Que sí, que hemos perdido con Oporto y con Bilbao ¿Y qué? Una plantilla con varias novedades que algunos ni han jugado. Equipos donde juegan minutos baloncestistas del vinculado Xiria Carballo como Thiam y Cebrián.



No me preocuparía. Esto arranca el domingo 29 a las seis y media de la tarde en el Coliseum. Resta casi un mes para el primer salto que posiblemente protagonicen Augusto Lima y un tal Edy Tavares.

* Arsenio siempre en el recuerdo