Se acabó el mercado. Por fin

Se cerró el mercado de verano. Es lo que estaba deseando todo el mundo. Sobre todo los entrenadores, que por fin pueden disponer de sus plantillas al completo sin temor a que se le vaya fulanito o menganito al día siguiente y le traigan a otro que no sabe ni donde ponerlo. Es muy entretenido el último día, en eso estamos de acuerdo, pero lo cierto es que es un auténtico despropósito que se prolongue hasta el día en que se disputa la cuarta jornada en Primera División y la tercera en Segunda. Y no es un mal propio del fútbol español. Es de toda Europa, que cada vez empiezan antes los campeonatos y, sin embargo, se permiten las transacciones de jugadores hasta el mismo final de mes. Una locura lo del último día este año. Lo mismo que todos los años.



Y claro, se pueden dar situaciones en que un futbolista empiece las primeras jornadas con un equipo y a las pocas jornadas empiece con otro de la misma categoría. E incluso en llegar a la situación surrealista que tuvo lugar en la temporada 2019-2020 con el exdeportivista Diego Caballo de protagonista, que comenzó las tres primeras jornadas formando parte del Deportivo, que se fue el último día al Extremadura y que en el mercado de invierno dejó a los de Almendralejo para marcharse al Albacete. Todos de la misma categoría. Jugó dos partidos con el Deportivo y luego nos enfrentamos a él cuando fuimos a Almendralejo y también cuando fuimos a Albacete. Y llegó a jugar ese año contra el Rayo Vallecano en tres ocasiones y con tres camisetas distintas. De locos. Pero bueno, así está montado esto y así va a seguir, por lo que parece.

Y en lo que respecta a nuestro Deportivo, pues ya ven, ha sido más o menos como otros años, aunque con algunas variaciones. Para empezar, los jugadores que han llegado en los últimos días: Obrador, Patiño, Bouldini y Gauto parece que han venido todos con su pretemporada hecha. Este año no hay un caso Valcarce o Salva Sevilla que llegaron el verano pasado habiendo entrenado por su cuenta sin entrar en la dinámica de un equipo y luego se notó bastante.



Por otro lado, el último día ha sido para dar salida en forma de cesiones y no de rescisiones (salvo la de Cayarga hace unos días). Algunos se han ido con opción de compra y otros sin ella.



Y entre esos casos está el de Rubén López, que si bien se ha ido con una opción de compra bastante alta veremos a ver si no le volvemos a ver por Riazor. Es cierto que en su puesto hay demasiados jugadores, pero yo creo que acabaría teniendo bastantes minutos. En fin, que se ha marchado cedido y no hay que darle más vueltas. También creo que estamos un poquito cojos en el centro de la defensa y que delante, además de las salidas de Cayarga, Alcaina y Chacón (otro que me hubiese gustado ver un poco más) quizás se podría haber dado alguna baja más. Pero bueno, que lo mismo que antes, es lo que hay y con lo que tenemos hay que ir a muerte.



Y ya, por fin, un rasgo característico de que hemos vuelto al fútbol profesional. Pasamos de tener un solo extranjero en la plantilla (Martínez, que además tiene origen español) y luego dos cuando subió Iano Simao al primer equipo a tener ahora a seis. Al defensa francés se le han unido un inglés (a mi madre le hace mucha gracia que tengamos un francés y un inglés que se llaman Martínez y Patiño), un marroquí, un argentino, un congoleño y un brasileño. Y encima por alguno de ellos hasta hemos pagado traspaso. Lo dicho, ya estamos en el fútbol profesional otra vez y eso se nota.



Pues nada, que se acabó el mercadillo de jugadores. Menos mal. Ahora a jugar.