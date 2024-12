Uriel: “Estaba en Argentina cuando Chechu me llamó y no lo pensé mucho”

Uriel Arena es un central argentino de 19 años que aterrizó en el Silva hace un mes. La baja de Marcos Rodríguez le ha abierto la puerta de la titularidad y, en su segundo partido de inicio a las órdenes de Iván Sánchez, fue clave en la victoria (3-2) ante el Betanzos al marcar el 2-1 en un córner.



“A pesar de no haber sido nuestro mejor partido, considero la victoria justa. Sufrimos más de lo que debíamos pero no nos podíamos permitir perder. Veníamos haciendo un esfuerzo muy grande día a día para que llegase un resultado positivo”, explica el jovencísimo defensa del Silva.



Con 3-1 en el marcador, el partido parecía controlado pero un penalti dio alas a un Betanzos que anotó el 3-2 y disfrutó de ocasiones para empatar. “Fueron unos últimos minutos muy intensos. El gol les dio vida y era lógico que en los últimos minutos atacasen más, sobre todo en un campo como A Grela que lo permite más si cabe. Sufrimos mucho por el balón parado pero lo importante es que lo pudimos aguantar. Esto nos tiene que servir de aprendizaje para los siguientes encuentros”.



El Silva llevaba nueve jornadas sin conseguir un triunfo. “Se celebró mucho. Era importante volver a sumar de tres después de bastante tiempo sin hacerlo. Nos da un poco de alivio para poder afrontar la semana de mejor manera”.



En cuanto a su gol, Uriel apunta que “fui al área rival convencido de que iba a marcar. Había estado cerca de hacerlo frente al Polvorín y me quedé con las ganas. Esta vez se me dio en un gran centro de Melo. Apenas la vi venir sabía que era una oportunidad única”.



Uriel reconoce que “fue especial porque era uno de mis primeros partidos en el equipo y porque nos ayudó mucho a conseguir la victoria. Es un premio a la perseverancia y al sacrificio que vengo haciendo. Va dedicado a mi familia, que me acompaña desde siempre”.

El zaguero argentino destaca que “mi adaptación al equipo está siendo muy buena gracias a mis compañeros. Es un gran grupo con muy buenas personas que me tratan de la mejor manera desde el primer día”.



El entrenador Iván Sánchez, “más allá de lo táctico, me dice que esté tranquilo, me transmite confianza y me da las herramientas para que pueda hacerlo bien. Tiene una manera muy intensa de vivirlo y te hace estar concentrado todo el partido”.



En cuanto a su fichaje por el Silva, declara que “fue algo rápido porque estaba en Argentina cuando hablé con Chechu, pero él me transmitió confianza y ganas de que estuviese aquí, así que no lo tuve que pensar mucho”.



El central Uriel Arena se define como “un jugador que siempre va a dar el máximo a pesar de virtudes o defectos, que no le gusta perder y que va a sumar de manera positiva desde el rol que le toque”.



Su pareja en el centro de la zaga podría ser, perfectamente, su padre. “Antonio tiene mucha experiencia, es un gran jugador y lo demuestra en cada partido. Desde atrás habla y transmite tranquilidad y eso me ayuda a poder hacerlo de la mejor manera”.

Sus objetivos para estar temporada son "jugar la máxima cantidad de minutos posible y aprovechar para aprender de los jugadores experimentados que tenemos en el equipo. Como equipo, nos proponemos competir fecha tras fecha, dar lo mejor de cada uno y luchar hasta el final".