Tres protagonistas analizan el Sofán-Montañeros, segundo contra primero

Juan Carlos Currás (Vilalba, 1993) y Dani García (Carballo, 2003) han cruzado caminos sin llegar a coincidir. Cuando el primero dejó el Sofán para fichar por el Montañeros, el segundo dijo adiós al equipo herculino para enrolarse en las filas del conjunto carballés. Por tanto, nadie mejor que ellos para analizar el Sofán-Montañeros de este domingo (O Carral, 16.15 horas), partido que enfrentará al segundo y al primer clasificado del grupo 1 de Preferente Futgal. En los enfrentamientos de la temporada pasada ganó el equipo local. Victoria por 2-0 para el Monta en Visma y triunfo por 4-1 del Sofán en su feudo.

1. El partido

Currás: "Para nosotros va a ser muy difícil, probablemente el que más del año, porque no estamos habituados al juego aéreo y disputas constantes que se dan en este tipo de campos. Creo que esta temporada tenemos más armas para afrontarlo de las que tenían el año pasado, pero el Sofán tiene un equipazo y domina a la perfección las situaciones que se dan en O Carral".

Dani García: "Será complicado. Son los primeros, llevan una racha increíble y parece casi imposible meterles mano. Aún así, lo veo encaramos con positividad. Vamos a ir a por todas y creo que podemos sumar los tres puntos. Al ser en casa les vamos a poner las cosas muy difíciles y con la nueva grada por fin lista espero que venga la afición a darnos un plus para conseguir la victoria".

2. Situación clasificatoria

Currás: "Estamos superando expectativas porque es una locura el número de puntos, así como la diferencia entre goles a favor y en contra. Quizá también es un poco engañosa, porque aunque está claro que estamos ahí por méritos propios y somos un buen equipo también sufrimos en varios partidos y nos obligan a dar el 100% siempre. No nos estamos paseando y ganando con la gorra como puede parecer si solo ves resultados y clasificación".

Dani García: "Estamos haciendo las cosas muy bien, salvo un par de partidos en los que tuvimos un pequeño lapsus. Vamos segundos, pero es cierto que en esta recta final de la primera vuelta nos quedan partidos contra equipos que luchan por ese 'Top 5' también. A principio de temporada el objetivo siempre es tener un buen colchón de puntos para salvar la categoría cuanto antes. Pero con el nivel y la ambición de este equipo no me parece nada descabellado estar en ese playoff tan deseado por todos".

3. Rendimiento individudal

Currás: "A mí me gustaría jugar noventa minutos todos los días, imagino que como al resto de mis compañeros. Somos 23 jugadores y de un nivel general bastante alto para Preferente, por lo que es difícil entrar primero en convocatorias (no está habiendo lesionados) y luego en el once. Yo creo que estoy bien físicamente, más adaptado que al principio, últimamente tuve buenas actuaciones e intento aprovechar lo mejor que puedo los minutos que me dan y ya está. A estas alturas no le doy muchas más vueltas a las decisiones que tome el entrenador".

Dani García: "No estoy del todo contento. He hecho buenos partidos, pero también alguno malo y sé que puedo dar un mejor nivel. La falta de concentración y a veces la motivación me matan un poco y lo estoy intentando cambiar, pero es difícil. Espero poder mostrar este domingo ese nivel que quiero".

4. ¿Por qué de vuelta?

Currás: "Por una cuestión de tiempo y kilómetros. A causa de ciertas circunstancias personales podría haber sido inviable continuar yendo a Sofán durante el año. El Montañeros también tenía un proyecto atractivo y me resulta más cómodo en cuanto a desplazamiento".

Dani García: "Fue complicado decidir, pero comentándolo con mi familia y dándole vueltas pensé que estar en Sofan me daría más tranquilidad. Aquí son más flexibles y tenía pensado hacer las prácticas del ciclo en Carballo".

5. Temporada pasada en el otro equipo

Currás: "Estuve de maravilla en el Sofán, me parece un sitio genial al que ir. El vestuario es muy bueno, le agradezco mucho a los veteranos del equipo el buen trato que dan a los que llegamos de fuera, y los chavales jóvenes también son muy majos. Los entrenadores son de nivel, y Ricardo y el resto de directiva trabajan un montón por el club y tratan a los jugadores con mucho mimo. De diez".

Dani García: "Muy a gusto en todos los sentidos, tanto con jugadores como con directiva y cuerpo tecnico, todos me trataron genial. Me llevo un montón de amigos que estoy deseando ver el domingo, y tomar después del partido con unas cañas (ríe)".

6. Diferencias entre los clubes

Currás: "Son totalmente diferentes por el hecho de que uno es de pueblo y otro de ciudad. En los pueblos hay un sentimiento de pertenencia que no existe en los equipos de ciudad, y eso se refleja tanto en toda la estructura del club como en el apoyo y volumen de afición".

Dani García: "El montañeros es un club muy serio que tiene una forma de jugar muy marcada, quiere todo el rato el balón y sufre cuando el rival le mueve o le roba arriba. Nosotros tenemos muchos registros. Nos cuesta más tocar y mantener la posesión, pero hacemos mucho daño y sabemos adaptarnos a lo que nos pide el partido, ya sea apretar arriba o mantenernos en un bloque bajo para aprovechar las contras. Luego hay algo que a nviel personal noto mucho, que es contar con un campo propio. En el Monta a veces entrenas y juegas en un sitio distinto, lo que hace que no haya una afición como tal. En Sofán disponemos de un campo para nosotros y los días de partido la gente de cerca se anima a venir a vernos. Eso bajo te da una chispa para estar activo en el partido".

7. Valoración de los entrenadores

Currás: "De Jairo destacaría la búsqueda del detalle y de la mecanización táctica en base a su modelo de juego para tener control sobre el mayor número de acciones posibles durante los partidos. De Pablo, la capacidad de tener un equipo que se adapta a diferentes contextos y que además cuenta con el extra de dificultad que supone jugar un domingo en un campo de dimensiones muy reducidas y artificial, y al siguiente a lo mejor en uno enorme y natural. También es un entrenador con un trato muy bueno hacia el jugador".

Dani García: "Sobre Jairo diría que es perfeccionista y tiene una idea clara de juego con la que va a muerte. Aprendí mucho con él, sobre todo a jugar por dentro aunque no sea lo mío (ríe). Pablo busca más adaptarse al equipo que tiene y explotar nuestras cualidades. Debe adaptarse a los jugadores y al campo, aunque sabemos que le gustaría jugar más con el balón".

Visión desde fuera

Y como tercer hombre que puede analizar a estos dos equipos, un Jacobo Eibe (A Coruña, 1992) que ahora forma parte del Miño pero sabe lo que es vestir las camisetas de Sofán y Montañeros.

"A nivel club, pese a que ambos hacen las cosas bien y están creciendo en todos los aspectos, mejorando desde una apuesta decidida por la base, en Sofán es todo mucho más familiar. Hay una gran cantidad de gente involucrada que representa la filosofía de 'equipo de pueblo' en el buen sentido de la palabra", comenta el mediapunta.

"Durante mis siete años allí pude ver de cerca el crecimiento exponencial del club, mientras que en el Monta hay menos gente involucrada, aunque la que está también se desvive para que crezca el club y hace un gran trabajo para volver a ser ese equipo referencia de A Coruña", valora Jacobo.

"En lo futbolístico son dos equipos muy competitivos y con grandes plantillas. En Sofán creo que la clave es la unión del grupo y el sentimiento de pertenencia de los jugadores. Los que pasan por el club rara vez están una sola temporada allí, ya que al poco tiempo te sientes como en una familia. En cambio, en el Monta, más allá de que hay buen grupo tanto humano como deportivo, creo que no existe esa sensación. Eso sí, puede estar cambiando con la participación de gente que llega desde la base al primer equipo", reflexiona,

"La profesionalización en el trabajo y la riqueza táctica que trajo Jairo es lo que marca la diferencia con el resto de clubs, como así se está ve en la clasificación. Por otra parte, veo muy diferente el tema de afición y apoyo al club. En Sofán suele ir bastante gente al campo y es de la que genera ambiente animando, en cambio en el Monta hay menos afluencia de público y es todo más frío".