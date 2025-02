Sugus: “Estoy cómodo de mediocentro, construyendo la jugada”

Hugo García ‘Sugus’ (A Coruña, 2002) es una de esas perlas escondidas en Tercera Futgal. Desde el centro del campo es el encargado de organizar el ataque de un Maravillas con el que lleva varios años persiguiendo un ascenso que se resiste. A pesar de ello, no duda, quiere seguir insistiendo con sus amigos.

¿Por qué Sugus?

Cuando empecé en el Maravillas, tanto otro como yo nos llamábamos Hugo. Llegó el entrenador, empezó a apuntar los nombres y pensé en que a mí me conocieran de otra forma. En ese momento se me ocurrió Sugus y se quedó...

¿Y por qué el Maravillas?

Es el equipo en el que empecé, antes de irme al Ural y luego jugar solo a fútbol sala, así que cuando tuve la oportunidad decidí volver. Influyó que tenía varios amigos y que siempre tuve la ilusión de jugar con mi hermano —Iván García—, que es cuatro años mayor.

Van terceros, a seis puntos del segundo —juega un playoff— y a ocho del tercero —asciende directo— ¿Esas plazas son el objetivo esta temporada?

La verdad es que es la meta desde que tenemos a este entrenador —David García—, pero no se nos ha dado.

Dígame un motivo por el que este puede ser el año.

Llevamos tres años con el mismo grupo, pese a alguna entrada y salida. Creo que si lo logramos será por haber mantenido esa base, que nos conocemos todos y compartimos una misma ilusión.

Pese a ser centrocampista, lleva casi 40 goles en dos temporadas y media. ¿Ha tenido ofertas de equipos de categorías superiores?

Este verano sí que tuve. Los anteriores no, o al menos no directamente. Pero quiero seguir en el Maravillas, disfrutando del grupo que tenemos.

¿Le gusta sentirse importante y brillar?

No busco eso al jugar al fútbol, no creo que sea lo importante. En Tercera creo que estamos porque nos gusta el fútbol.

¿En qué destaca en el campo?

Diría en la visión de juego, en organizar el ataque del equipo. Por eso me siento cómodo como mediocentro, construyendo la jugada.

¿Siempre ha ocupado esa demarcación?

Empecé como extremo y en los primeros años del Ural, lo mismo, pero un entrenador me puso de mediocentro y desde ahí ya no me han cambiado.

Pasa muchas horas sobre el césped (u otras superficies)...

El fútbol es mi hobby de toda la vida. He jugado pachangas en el parque, fútbol sala, Liga universitaria, una de fútbol 7 de Peñas... (ríe).

¿Cómo aficionado también le dedica horas?

La verdad es que soy más de jugar, porque si me pongo a verlo me dan ganas de ello. No veo demasiado fútbol.



Su nombre salió por unas palabras de Iker Garikoitz, jugador del Ciudad Jardín. “Acabé cansado de perseguirlo”, dijo.

Siempre da gusto jugar contra el Ciudad Jardín, porque es un partido muy competido, que nunca sabes para quién va a caer. Él también es un gran jugador. No sabía que había jugado en Tercera Federación, pero algo se le notaba, porque destacaba un poco más.

¿Y quién de su Liga no puede faltar en esta sección?

Jacobo Mantiñán, delantero del Suevos. Ya lo conocía de verlo en algún partido y coincidir con él en algún campo, pero ahora he visto que es un jugador con un nivel infinitamente superior al de Tercera Futgal. Recuerdo que nos metió un par de goles en el partido de la primera vuelta.