Tercera | El Silva rasca otro punto tras un partido muy abierto

Un punto más para el Silva, que mantiene su racha positiva en A Grela, donde no cae desde diciembre, pero no rompe del todo la dinámica actual, que ya va por los seis choques sin ganar tras este empate frente al Noia (2-2). Con este resultado, los de Iván Sánchez duermen en novena posición, con seis puntos de margen sobre la zona de descenso a la espera de los partidos de hoy.



El choque estuvo muy abierto desde un primer momento. Como muestra, el gol de Antón Garda a los cuatro minutos, culminando un contraataque bien llevado; y la respuesta solo cinco después de Hugo Losada, que también cogió a contrapié a la zaga rival.



Fue muy igualada y con muchas ocasiones el resto de la primera mitad y con esa misma tónica empezó la segunda, hasta que el propio Hugo Losada aprovechó un penalti para poner por delante a su equipo a los 52 minutos.



Llegaron entonces los mejores momentos del Noia, que pudo sentenciar en un par de ocasiones claras, pero no lo logró y dejó con vida al Silva.



Los coruñeses mejoraron con los cambios y, uno de ellos, terminó dando un punto muy importante para la lucha por la permanencia. Fue a tan solo un minuto para el final del tiempo reglamentario, cuando Rodri Alonso mandó al fondo de la red un balón que había quedado muerto en el área.

PREVIAS

Villalonga-Atlético Arteixo (este domingo, 17.00 horas)

En un duelo de penúltimo contra antepenúltimo, el Arteixo tiene la oportunidad de salir de puestos de descenso. Alberto Mariano, técnico del conjunto local, cuenta con seis bajas. No estarán los lesionados Garrido, Varo, Álex Barbeito, Juan Barbeito y Jesús Barbeito, ni el sancionado Nico. En los visitantes el sancionado Naya se suma a las ausencias de los lesionados Hugo, Iván y Alexandre.

Somozas-Betanzos (este domingo, 17.30 horas)

A once puntos de la salvación cuando quedan 27 por disputarse, todo lo que no sea ganar en Somozas deja al Betanzos aún más débil de lo que ya de por sí está. Por parte local no estarán Berretta, con un problema médico, ni Álex Ares, que sigue recuperándose de una dolencia en el isquio. En los visitantes se caen Ipi, Del Río y Enma por lesión, pero regresa Juan de Dora, máximo goleador del equipo.