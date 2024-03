Segunda vuelta de ascenso de un Osasuna que el sábado visita Abegondo

Lo del pasado sábado en la Ciudad Deportiva Joan Gamper podía pasar. Quizá no con un resultado tan llamativo y abultado (6-2), pero sufrir una derrota a falta de seis jornadas para terminar la liga en el campo del equipo más en forma del campeonato no es una catástrofe. El problema del Deportivo es que no puede volver a fallar de esa manera. Este sábado tendrá una prueba de fuego en la Ciudad Deportiva de Abegondo ante un Oasasuna desatado que se está marcando una segunda vuelta con números de ascenso.

El equipo que entrena Josu Domínguez ha conseguido los mismos puntos (17) que el Deportivo Abanca en la segunda vuelta sufriendo una sola derrota, ante el Barcelona B (0-2) en ocho jornadas disputadas. Osasuna está por delante del cuadro blanquiazul en la clasificación de la segunda parte de la temporada ayudado por la goleada sufrida por el Depor en el Joan Gamper. Aun así, no es el mejor conjunto de la liga en la segunda vuelta, una posición reservada para un filial del Barça que es el único invicto del campeonato en las ocho últimas jornadas con seis victorias y dos empates (20 puntos de 24 posibles). La imposibilidad del Barcelona B de ascender a la máxima categoría del fútbol femenino que gobierna su primer equipo daría el hipotético ascenso a Osasuna de terminar la liga antes del partido del sábado en Abegondo.

El más complicado

La lectura positiva para la escuadra de Irene Ferreras es que sólo faltan cinco jornadas (cinco finales) para que termine la liga y es el único equipo que depende de sí mismo para conseguir el ascenso directo a la Liga F. El de este sábado (Abegondo, 12.00 horas) será el compromiso más exigente de los cinco últimos por lo que, un resultado positivo –victoria o incluso empate–, le daría medio ascenso a un Depor que tendría, como mínimo, un punto de ventaja sobre el Espanyol en caso de empate ante Osasuna y triunfo del cuadro perico frente al AEM, de tres puntos en caso de conseguir el mismo resultado que el Espanyol y de cuatro o más, una situación que sería prácticamente definitiva, en caso de registrar un mejor resultado que su rival directo.

Después de enfrentarse a Osasuna, el Deportivo repetirá como local ante el Europa, antepenúltimo clasificado, pero en el estadio de Riazor, y después se medirá al filial del Athletic, penúltimo, en Lezama. Por tanto, dos de los tres últimos rivales del Depor ocupan actualmente zona de descenso a Segunda Federación. Las dos últimas jornadas serán ante Cacereño (cuarto por la cola) en casa y Alba Fundación, séptimo pero lejos (seis puntos) de la zona ‘playoff’, en tierras manchegas.

Osasuna, intratable

Osasuna tiene dos manchas en su expediente en la segunda vuelta. La primera, la más lógica, la derrota frente al Barcelona B (0-2) en la primera jornada. La segunda, sólo dos partidos después, con el empate (2-2) ante el Athletic B, penúltimo, en casa. El otro encuentro no ganado fue ante el Espanyol fuera (1-1). l