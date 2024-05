La Sarriana inicia en casa el sueño del doble ascenso

En el Grupo 1, los playoffs de ascenso a Segunda Federación se ponen en marcha con un Sarriana-Gran Peña en A Ribela. El conjunto lucense busca iniciar con buen pie su sueño del doble ascenso, ya que hace apenas doce meses que saltó de Preferente a Tercera Federación; mientras que el equipo vigués tratará de parecerse al equipo que durante buena parte del curso era quien de seguir el ritmo de todo un Bergantiños.



Ninguno de los dos equipos tiene demasiado que perder. La Sarriana ha logrado de sobra su objetivo de la permanencia y afronta ahora esta fase como un premio. Además, su plantilla llega en buen estado, como muestra que el técnico Jorge Cuesta tiene disponibles a todos sus hombres.



Tampoco tendrá una presión excesiva el Gran Peña, que vive una situación de incertidumbre tras conocer que no se prolongará el convenio con el Celta y no sabe todavía en que categoría militará el próximo curso, independientemente de lo que suceda en esta fase de ascenso. Las amonestaciones de Ginto Nunokawa y Samuel Santos en la última jornada no tuvieron consecuencias, ya que no estaban apercibidos.



En lo que respecta al momento deportivo, la Sarriana se adaptó bien a la nueva categoría y en el último tramo fue un paso más allá, logrando seis victorias en ocho partidos, algo que le sirvió para superar a varios equipos, entre ellos el Atlético Arteixo, y alcanzar la fase de ascenso. Cuadrado (9) y Boedo (8) han sido los dos máximos goleadores.



Por su parte, el Gran Peña peleó durante buena parte de la liga por el ascenso directo, pero bajó un poco el nivel en las últimas jornadas. Destaca Rivera, con 10 tantos.