Santamaría: “Quiero que se salven Cayón y Fabril y que ascienda el Depor”

Participó en prácticamente todos los partidos mientras formó parte del Fabril pero sólo en tres de ellos fue titular. Álvaro Santamaría decidió salir cedido para la segunda parte de la temporada. Fichó por el Cayón, el rival del Deportivo B este domingo. ¿Tiene el corazón dividido?

¿Cómo se produjo su salida del Fabril en el mes e enero y qué valoración hace de su temporada en el Depor B?

En el Fabril no estaba teniendo los minutos que yo requería para mi crecimiento y decidí que salir cedido al Cayón era la mejor opción. No puedo valorar mucho mi temporada allí porque estuve seis meses y no dispuse de muchos minutos.

¿Cómo se dio la opción de fichar por el Cayón?

Luis Fernández me llamó, lo estuve valorando porque tuve más opciones pero vi que la del Cayón era la mejor opción para sumar más minutos.

¿Qué le convenció del Cayón para tomar la decisión de fichar allí?

Es un club muy familiar y muy auténtico. Estaba en una situación muy parecida a la que estaba el Fabril y mi cuerpo me pedía jugar más minutos.

¿Ha tenido algo que ver el hecho de volver a Cantabria?

Sí, tenía claro que en el caso de salir cedido sería a un club de Cantabria.

Desde que llegó al Cayón, en los dos primeros partidos fue titular y marcó un gol. ¿Le motivó especialmente llegar a un nuevo equipo?

Cuando llegue el equipo estaba a un gran nivel y fue fácil adaptarme. La temporada se nos ha complicado más de lo que parecía porque hemos tenido muchas lesiones, pero el equipo siempre da la cara.

¿Por qué no ha vuelto a jugar desde el 4 de febrero?

El miércoles posterior a jugar en Pontevedra me fracturé el quinto metatarsiano y me operaron.

¿Hay alguna opción de que pueda jugar el domingo?

Me dan el alta esta semana, pero no puedo jugar por una cláusula en el contrato de cesión.

¿Cómo cree que se va a desarrollar el Cayón-Fabril?

Los dos equipos se juegan mucho pero más el Cayón. En casa somos un equipo muy fuerte y muy difícil de superar. Los filiales que han venido a jugar aquí lo han pasado mal y sólo ha podido ganarnos el Oviedo Vetusta en un partido que el Cayón mereció más.

El Cayón está a ocho puntos de la permanencia. ¿Es una final la del domingo?

Todos los partidos desde hace dos semanas son finales para nosotros, pero no nos pesa esa responsabilidad y todavía no estamos muertos.

¿Cuáles son los puntos fuertes del Fabril?

El Fabril tiene muy buenos jugadores y en cualquier momento puede aparecer una individualidad para ganarte el partido.

¿Cómo se le puede hacer daño al Fabril?

No puedo decir eso. No voy a hablar mal de mis compañeros.

¿Le gustaría que el Depor B consiguiera la permanencia?

Me gustaría que se salvasen el Cayón y el Fabril y que ascendiera el Depor.

¿Cuál es el mejor recuerdo de su etapa en A Coruña?

Los partidos que jugué con el primer equipo en Riazor. Fue una experiencia muy buena.

¿Guarda una relación especial con alguno de los compañeros que tuvo en el Fabril?

Tengo muy buena relación con muchos de ellos y con algunos hablo a menudo.

¿Ha quedado abierta la puerta del regreso al Depor?

Tengo una año más de contrato, así que la próxima temporada vuelvo al Deportivo.