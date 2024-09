El San Tirso se abona al espectáculo y a la Copa del Rey (3-2)

El San Tirso es campeón de la Supercopa Galicia y jugará la Copa del Rey. Logró mantener (y ampliar) la renta que había obtenido en la ida contra el Cultural Areas y tras imponerse por 3-2 (5-3 en el global) se ha ganado el derecho a participar en la fase previa de la gran competición por eliminatorias de España. Ahí es nada.



Lo hizo además en un partido que se recordará por su eléctrica primera mitad y por el ambiente de O Monte, que apretó de principio a fin con gente en la tribuna, en el fondo y de pie en los alrededores.



En el apartado táctico, Fabio Rodríguez presentó un 4-2-3-1 con Adri en portería; los laterales Rellán y Gamallo a pierna natural; Lago y Vigo como centrales; Christian y Meijide en el doble pivote; Carlos, Sito y Cristian en tres cuartos; y Denis como punta. No fue un esquema fijo, ya que en momentos de partido optó por el rombo, con Cristian a la altura de Denis.



Por su parte, Yago Yao intentó adaptar el dibujo a las características de O Monte y salió con cinco atrás (Carlos Pérez, Rubén Barciela, Nico Rodríguez, Marcos Alonso y Pablo López). Tampoco mantuvo su apuesta inicial todo el partido, atropellado por los acontecimientos.



El respeto entre los dos equipos duró muy poco. A partir del minuto cinco se desató un intercambio de golpes que derivó en algo más de media hora de locura, en la que hubo absolutamente de todo.



Pudo adelantarse el San Tirso tras una buena acción individual de Denis, que se escoró a banda derecha y sacó un envío preciso al área que superó a los centrales y estuvo a punto de ser aprovechado por Cristian. No tenía demasiado ángulo el ex del Paiosaco, pero no se quedó lejos de marcar.



Llegó entonces el turno del Areas, que acertó a la primera. Gran control de Brais Bernárdez y zurdazo ante el que no pudo hacer nada Adri. Era un jarro de agua fría y la carta de presentación de un jugador que puso en muchos aprietos a la zaga de los verdes.



Pero la reacción fue de equipo campeón, lo que es el San Tirso, que en el mes de junio ya ganó la Copa de A Coruña y la de la Diputación.



Los de Fabio Rodríguez abrasaron a su rival a base de envíos al área, tanto desde el saque de esquina como en saques de banda cercanos. Gamallo, Christian y Denis pudieron marcar en el plazo de tres minutos, pero el San Tirso perdonó y estuvo a punto de pagarlo caro.



Fue el momento de la eliminatoria para el equipo de Yago Yao, en las botas de Bruninho primero y Javi Vila después en una jugada embarullada. Tras ese impás, prosiguió la tormenta del equipo local, ahora ya sí que sí completamente desatado. En otro córner, el quinto en un cuarto de hora, funcionó la pizarra y Denis marcó a pase de Sito en un balón que entró tras tocar en algún jugador.

Insistencia

Volvía a estar por delante el San Tirso, que no se detuvo y gracias a su empuje encontró una jugada clave en la que Gustavo fue expulsado tras derribar a Denis cuando este encaraba solo hacia el portero en busca del segundo. El centrocampista del Areas quiso redimirse de su error perdiendo el balón y acabó tomando la peor decisión tirando al ariete al borde del área.



Aunque Sergio Rodríguez despejó el lanzamiento de falta de Rellán, se seguía jugando solo en esa zona del campo y en poco más de diez minutos Denis logró el segundo con pierna derecha, Cristian envió un balón al palo y Meijide hizo el tercero de volea.



Tres goles de ventaja y un jugador más era demasiado por mucho que aún quedaran sesenta minutos. Eso sí, el corazón del Areas es enorme e iba a competir el resto del partido con máxima dignidad. De hecho recortó distancias antes del descanso con otro zarpazo de Brais, esta vez de cabeza, e incluso pisó área nuevamente antes de que el colegiado decretara el camino de vestuarios.

Menos ritmo

La ventaja seguía siendo clara y el San Tirso necesitaba una segunda mitad en la que pasaran menos cosas para estar tranquilo. También mantener la intención de pisar área rival, algo que se tomó al pie de la letra en unos primeros minutos en los que eso sí, la intensidad bajo como era de prever.



Los cambios de Fabio Rodríguez fueron en esa dirección, introduciendo a Ferreiro para que acompañara a los centrales y diera algo más de empaque al equipo.



Los de Abegondo se quedaron cerca del cuarto en una combinación de Denis, Carlos y Cristian que este último no pudo embocar al salir mordido su disparo. Habría sido la sentencia, pero aún les quedaría algo más de sufrimiento. Sino no sabe igual.

Doble parada

Seguramente no estaba siendo el mejor partido del portero Adri, pero es una de las figuras de este equipo y tenía que dejar su sello. Primero con un despeje de puños a tiro de Brais y en la segunda acción negándole el tanto a Yago Bravo tapando bien abajo.



Ya quedaba poco, pero los minutos pasan más lentos cuando el objetivo por el que se lucha es tan grande. Fabio agotó los cambios dando entrada a Mario por Carlos, que se fue agotado, y el ex del Ural se animó en varias ocasiones llegando en ataque y dando aire a su equipo.



También tuvo otra opción Denis, en una media volea que se perdió lamiendo el poste, aunque no estaba habilitado.



Daba igual. El descuento se consumió y llegó el pitido final. Con los bombos, con la Supercopa, con pirotecnia y con un cartel que aunque parezca un sueño, es real: “San Tirso, clasificado para la Copa del Rey”.