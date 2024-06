Un golazo soberbio de Segade hace campeón de la Copa Diputación al San Tirso

Hay tipos y tipos de obras de arte y no necesariamente todas destacan por una belleza superlativa. El gol de Segade que hizo ganar la Copa Diputación al San Tirso en la final contra el O Val fue una obra de arte por lo imponente de la acción, por la sencillez de una jugada en la que sólo hubo un pase (un saque en largo del portero) y por el poderío y la garra del ‘10’ verde, que recibió de espalda a la meta contraria pero que consiguió revolverse con la poca energía que le quedaba para girarse y encontrar un mínimo espacio desde el que soltó un latigazo mandando la pelota pegada al palo derecho de Marcos. Ese 1-0 definía a la perfección la temporada de un equipo de autor, un equipo sufridor, trabajador, entregado y exitoso que ha conquistado dos copas en menos de un mes y que se ha ganado el derecho a optar a la Copa del Rey.



De tú a tú y respetando las propuestas que llevaron a San Tirso y O Val al éxito esta temporada, la primera parte, aunque sin grandes ocasiones claras, fue un toma y daca, un intercambio de golpes y, sobre todo, de intenciones sobre un césped, nunca mejor dicho porque se trataba del segundo partido de la tarde, demasiado seco. El campeón de Primera entró mejor, con verticalidad, con la idea de pisar área rival en pocos segundos. En los primeros diez minutos, el equipo de Xaqui lo intentó con hasta tres centros y uno de ellos, ejecutado por Permuy, encontró la frente de un Leo que no llegó a cabecear de forma limpia. La réplica del San Tirso tuvo como protagonista a Meijide, primero con un remate a la media vuelta y después con un cabezazo sin veneno a centro de Gamallo.



El ritmo del partido en el primer acto se adormeció con el paso de los minutos. La intensidad en la presión decreció y ambos conjuntos plasmaron con más nitidez, sin tanto ida y vuelta, sus propuestas a nivel táctico y, sobre todo, de estructura. Fabio Rodríguez, que ha manejado diferentes dibujos a lo largo de la temporada, apostó en esta ocasión, en la que no pudo contar con Denis, su hombre gol, con un esquema con un rombo en la medular: Santi de pivote, Meijide ligeramente escorado a la derecha, Antón a la izquierda y Sito en la mediapunta por la pareja de delanteros formada por Segade y Xian. Xaqui Rico, exjugador de Racing de Ferrol, Lugo y Cerceda, entre otros, optó por el 1-4-2-3-1 dando muchísima libertad a las cuatro piezas más adelantadas, algo que le funcionó durante buena parte del encuentro.

Segunda parte

Sin novedades en el marcador al término del primer tiempo, el interés se trasladaba a una segunda mitad en la que sería inevitable que hiciese mella el cansancio después de once meses de entrenamientos y partidos. Tanto Fabio como Xaqui se mantuvieron fieles al plan de partido con el que encararon la final desde el pitido inicial y no realizaron modificaciones de dibujos.



El O Val lo intentó, tal vez de forma más propositiva que su rival, atacando por fuera tanto con los extremos titulares, Adri Fernández y Permuy, y también con la entrada de Casteleiro, extremo de refresco, pero si hay una palabra que define al San Tirso de esta temporada a nivel defensivo es la solidez.



Como bloque y a nivel individual porque César volvió a dar una ‘masterclass’ en el eje de la zaga, Lago demostró con contundencia que es su acompañante ideal, Gamallo que le da igual tanto de lateral como de central para puntuar siempre de notable y Rellán, el mejor del partido respetando al determinante Segade, dio un auténtico recital ganando absolutamente todos los duelos defensivos y ofensivos con una superioridad física pasmosa.



Esta vez no hubo tanda de penaltis porque en el 83 Adri sacó en largo desde su área para Segade, que se marcó un ‘yo me lo guiso, yo me lo como’. Fabricó un golazo descomunal prácticamente de la nada condecorando al San Tirso como rey de copas.