Samu Rey: “Intento cuidarme, la disciplina es la mejor fórmula”

Samu Rey (A Coruña, 1996), segundo capitán del Montañeros, no se pierde casi ningún partido. Va camino de alcanzar los 100 entre las tres últimas temporadas, una cifra nada desdeñable para una categoría como Preferente. Su trabajo en la sombra para estar preparado, verano incluido, es un buen ejemplo de que el liderato del equipo coruñés, que ha tenido una jornada propicia, es la suma de cosas bien hechas.



Restan diez jornadas y la ventaja del Monta es de cinco puntos. El empate ante el Paiosaco fue positivo al caer de forma inesperada el Negreira frente a O Val. “Fue igualado, con fases de dominio y momentos para los dos equipos”, señala Samu sobre el duelo que jugaron en A Porta Santa.



“Es un equipo que acaba de descender y entiendo que su objetivo era volver a Tercera esta temporada. Además, en casa solo han perdido una vez”, valora el lateral derecho.



Reconoce que sabían como había quedado el Negreira, que cayó horas antes, pero que ni les afectó ni les sorprendió en exceso, pese a que jugaban ante un equipo en descenso. “Conocíamos su derrota, pero lo importante era ganar nosotros, sin importar el resto de rivales. Sabemos que todos los partidos son complicados, da igual que estés arriba o abajo en la clasificación”, apunta.



“En este tramo final se notan las necesidades de cada equipo, ya sea para salvarse, entrar en playoff o pelear el ascenso directo”, añade.



Entiende por ello que deberán luchar mucho, pero se muestra optimista con las opciones de ascenso. “Trabajamos cada semana, preparamos los partidos y creemos en lo que hacemos”, enfatiza.



Si la distancia con el Negreira fuera de tres puntos o menor, podrían jugarse el todo por el todo ante ellos en la última jornada. “Esperemos que no haga falta, pero si se diera lo afrontaríamos con la misma motivación de todos los fines de semana”, indica Samu.



Como uno de los hombres de peso del vestuario, valora que el club está creciendo por “hacer las cosas bien, con las limitaciones que puede tener ser un club de ciudad”. Cree que uno de los “culpables” es el técnico Jairo Arias, “por su forma de trabajar”, mientras que él busca aprovecharse de esas herramientas para “seguir creciendo y aprendiendo”.

Vuelve la Copa

Hoy ante el Suevos (Os Ríos, 20.30), en dieciseisavos de la Copa de A Coruña —esta noche se disputa el grueso de la ronda—, podría jugar su partido 95 desde septiembre de 2022. De todos ellos, tan solo en dos no partió como titular. “Yo me apunto siempre, me da igual pretemporada, Liga o Copa, lo que Jairo necesite”.



Un número de participaciones que explica desde la preparación física. “Aparte de táctico y mental, el fútbol es cada año más físico. Intento cuidarme y entrenar cada verano, así como cada semana de temporada, para llegar lo mejor posible al partido. La disciplina es la mejor fórmula”

Otros protagonistas

David González (Paiosaco): “Estuvo todo muy disputado, sobre todo en el centro del campo, y ninguno se pudo imponer al otro. Los dos intentamos no cometer errores, porque se veía que el que marcara iba a tener muchas opciones de ganar. Lo que se vio no refleja la distancia en la clasificación entre el Montañeros y nosotros, fue un empate justo”.

Iván Rellán (San Tirso): “Ante el Miño cometimos errores que no solemos tener y nos penalizaron con goles muy tempraneros. Prácticamente en ningún momento nos sentimos cómodos y a ver si con esta ‘bofetada’ damos una vuelta a la situación y recuperamos la identidad que nos hizo llegar a ser el equipo que somos”.

Álex Sánchez (Sofán): “Fue una gran satisfacción marcar, por mí y por el equipo, ya que no estábamos logrando sacar partido al balón parado. Hemos seguido trabajando bien pese a la mala dinámica, tenemos la misma ilusión los de 20 que los de 35 años, y seguiremos luchando para cumplir el objetivo de llegar a los playoffs”.

Samu Villaverde (Órdenes): “Volvemos encaixar moi pronto, algo que nos condiciona para o resto do partido. Estivemos máis acertados na segunda metade, pero non se puido empatar. No persoal estou contento por completar 90 minutos despois de moito tempo. Estou volvendo a coller confianza para poder axudar ao equipo onde me toque”.