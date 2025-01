Posi: “Había mimbres; ahora la mayoría de jugadores son sub-23 y no tienen techo”

“Con Posi o sin Posi, el club lo tiene claro”. Habla Alejandro Expósito (Sada, 1986), un hombre que sabe que tiene la fortuna de estar al frente del sólido proyecto del Órdenes. Inmerso en un periodo vital importante, con el reciente nacimiento de su hija, no se olvida de un cuerpo técnico que le está ayudando en la dirección de uno de los equipos revelación de Preferente Futgal.

Están a cinco puntos del playoff y tienen doce de margen sobre el descenso. ¿El objetivo sigue siendo la permanencia?

Sí, sí. Tenemos claro que somos un recién ascendido y que el primer objetivo es ese. El playoff fue muy tarde, a mediados de junio, un momento en el que muchos jugadores ya están comprometidos, por lo que nuestra idea para este curso era intentar no pasar demasiados apuros. No cambiamos la forma de pensar, tiene que ser esa, y si luego quedan cinco, seis o siete jornadas, estamos salvados y nos vemos a dos puntos, evidentemente nos marcaríamos un pequeño nuevo objetivo.

También se pueden ilusionar con la Copa de A Coruña.

Sí, aunque por ahora no la vamos a mirar mucho. Puede llegar a ser un torneo muy ilusionante si vas pasando rondas, porque para los jugadores sería muy especial jugar en Riazor. Pero bueno, lo primero es coger un buen margen con el decimocuarto, que es posible que descienda por arrastre.

En casa están dando un gran rendimiento; fuera, no tanto. ¿Cuál es la explicación?

Es complicado decir... Nuestro campo tiene unas características muy especiales, porque es una de las mejores instalaciones de la zona. Al salir tienes que acoplarte a otras características, cambiar un poco la idea de juego, y nos está costando imponernos. Aparte de eso, como siempre decimos, somos un equipo muy joven. Cuando fuera de casa tocan momentos de sufrir más, nos está faltando adaptarnos. Es difícil hacer lo mismo que en Vista Alegre, pero queremos mejorar los resultados para acercarnos más al objetivo.



¿Cómo es la afición del Órdenes?

Me llevé una grata sorpresa. Ahora mismo hay mucha gente joven, de casa y alrededores, en el equipo, lo que hace que la afición se identifique más con el equipo. Nunca ha habido tanta gente de Órdenes en el equipo, y cada vez acude más gente de todas las edades a ver los partidos.

Incluso algún jugador tenía desde pequeño el sueño de jugar en el equipo sénior.

Sí... Es que quizá ahí está lo más positivo del descenso que sufrió el Órdenes hace tres años. Se marcó el objetivo de hacer las cosas bien, con las ideas muy claras de apostar por gente joven de la casa y cerca. Había mimbres y ahí están los resultados por ahora. No nos equivocamos, la mayoría son jugadores sub-23 que no tienen techo.

Veo que ha estado muy cómodo desde el principio.

Sí, sí. La directiva hizo un esfuerzo muy grande para que este puesto fuera para mí; y conecté muy bien con los jugadores. Es más, este año valoré no seguir por el nacimiento de mi hija, a la que quiero dedicar tiempo de calidad, pero tanto los jugadores como el presi me convencieron de que siguiera, que daba igual lo que pudiera, y estoy muy agradecido.

Le ayuda mucho Nico Acebey, su segundo, ¿no?

Sí, él y todo el cuerpo técnico. Nico, Andrés y Samu. A ellos también les estoy muy agradecido, porque muchas veces no puedo estar en los entrenamientos, o incluso partidos, y están asumiendo una carga de trabajo que seguramente no tengan que hacer. La verdad es que da gusto tener compañeros de ese nivel.



¿Cree que los cuatro equipos que ocupan puestos de descenso se reengancharán?

Es complicado, al final cada vez son más puntos y ves que no consiguen enlazar buenos resultados... Para salir de ahí necesitas varios resultados positivos seguidos y parece que no lo van a conseguir. Al final, si no consigues hacer eso y los equipos van sumando poco a poco, te vas a ir más lejos. Y no es solo salir del descenso, quizá necesites sobrepasar también al decimocuarto.

¿Quién le está sorprendiendo y quién decepcionando?

A mí me gusta mucho el Sigüeiro. No se habla mucho de él, pero es un equipo que se adapta muy bien a los partidos, a los contextos del juego. Vecho es un entrenador top. No es que me esté sorprendiendo, pero sí que es un equipo que me gusta mucho. ¿Defraudar? Quizá el Mugardos, que todos pensábamos que iba a estar luchando por los puestos de playoff y al final está abajo. Pero bueno, veremos como evoluciona la competición.

Junio de 2024. Tanto la ida como la vuelta de la final por el ascenso ante el Puebla terminan 0-0. Tampoco hay goles en la prórroga y se acaban imponiendo en los penaltis. Qué tensión, ¿no?

Es llamativo, porque si lo ves desde fuera puedes pensar que fuimos dos equipos que priorizaron el no perder al ganar, pero para nada. Sobre todo nosotros, que fuimos a buscar los dos partidos. Ambos tuvimos muchas ocasiones que no se materializaron y hubo un momento en la prórroga en el que estábamos más enteros y pensé que nos lo llevábamos. Palos, buenas paradas y sí, tensión. No sabíamos como nos iría en los penaltis con jugadores tan jóvenes.

Les fue bien.

Sí... Era un momento de mucha tensión, fuera de casa y ante un equipo con jugadores mucho más veteranos. Tenían ante sí un momento de gran responsabilidad y metieron los cinco. Muy bien.

Imagino que, si tenía alguna duda, ahí tuvo la confirmación definitiva de que lo mejor era mantener la base de cara a competir este curso en Preferente.

Nosotros lo teníamos claro y el club, a la larga, sea con Posi o sin Posi, lo tiene claro. Es decir, el Órdenes tiene que ser un equipo joven, que mantenga el grupo, porque eso va dando resultados a la larga. Creo que hay capacidad y calidad para enfrascarse en un proyecto así durante años e ir tocando ciertas cosas. En esta ocasión no era posible por acabar tan tarde, no había margen. Pero lo dicho, la idea del club es clara y, mientras sigan por ahí, no van a tener problema.

ASÍ VE EL FÚTBOL

Cuenta con todos los títulos de entrenador. ¿Cuál es el que más le hizo crecer?

Seguramente el primero. Cuando empecé dije, ‘esto me gusta, no sé si se me da bien o mal, pero me voy a preparar para ser entrenador’. Por ello, ese nivel 1 te hace aprender y te reta para ver hasta donde puedes llegar.

¿Qué es para Posi jugar bien?

Siempre hablo con mucha gente que hay mil maneras de jugar y ganar. Y al final, el que ejecuta muy bien una idea, lo está haciendo muy bien para mí. Yo disfruto con un equipo de un ritmo muy alto, que aprieta y que es vertical cuando tiene el balón. Esa es mi forma, pero si un equipo juega muy bien con balones largos, perfecto; si defiende muy bajo y contraataca con éxito, lo mismo... A mí lo que me hace sentir y disfrutar es el ritmo alto de juego.

¿Tiene esa idea desde sus inicios o ha ido cambiando con el paso de los años?

Un entrenador está en continua formación y te tienes que ir encontrando desde que empiezas a entrenar. Yo viví mil maneras de jugar, pero la que te comento es la que más me gusta, la que me hace disfrutar.

¿Qué vínculo tiene con Sada?

Nací allí y siempre digo que, si tengo la posibilidad, entrenaré allí antes de retirarme.

LA BASE Y EL MONTAÑEROS

“El mejor jugador que he entrenado es Álvaro Carreras”

¿Entrenar en la base del Deportivo es distinto a cualquier otra experiencia?

Es una cantera profesional y lo tienes todo a tu disposición, además de que juegas los mejores torneos. Pero también tengo el ejemplo del Lugo, que era muy parecido. La idea de juego estaba mucho más planificada. Pero sí es distinto con respecto a cualquier otro club. Estuvo muy bien, porque puedes intercambiar opiniones con otros compañeros de un nivel altísimo.

Entiendo que en ese momento, en lo que respecta a la cantera, le convenció más el Lugo que el Dépor.

No... Es que el Dépor me coincidió en un momento de cambio, en el que echaron al 90% de los entrenadores del fútbol base, por el motivo que fuera. A partir de ahí tuve varias ofertas, una del Lugo. Me convenció y estuve encantado. Tuve alguna opción de volver durante estos años, por circunstancias no lo hice, pero el recuerdo es sobresaliente.

Y después estuvo bastante tiempo en el Montañeros. ¿Le marcó esa experiencia?

Allí también estuve encantado. En todas las categorías y coordinaciones que llevé. Fue una etapa muy buena, creo que ayudé al club a crecer, pero como dije en su momento, todas las etapas se acaban.

¿Qué opina del momento actual del club?

El club está regresando a los buenos momentos. Tienen al Juvenil A en División de Honor, buscan el ascenso del B, del cadete... Poco a poco. Luego el sénior está muy bien, ha mejorado mucho. Antes no se jugaba donde se entrenaba y al final parecía que todas las semanas eras visitante, porque los partidos eran en A Grela, donde nunca se entrenaba. Ahora están entrenando y jugando en Visma, lo cual es un paso adelante, que al final es de lo que se trata.

¿Cuál diría que es el mejor jugador que ha entrenado durante su etapa en la base?

Hubo muchos... Pero recuerdo a Álvaro Carreras, que está ahora en el Benfica. Me parece top, igual que Bicho, que está en la Cultural Leonesa, pero que por talento podría estar donde quisiera. No ha tenido suerte con las lesiones.

¿Y su mejor recuerdo?

Ahí sí que no sabría decir... Tuve la suerte de vivir muchos. Por citar alguno, esos derbis contra el Celta, que ya se sienten desde pequeños. Ganar alguno y ver lo que se vivía ahí fue muy bonito.