Posi anuncia al Órdenes que no continuará el próximo curso

A la etapa de Posi en el Órdenes le quedan entre siete y diez partidos. Todo dependerá de hasta donde llegue en la Copa de A Coruña, torneo en el que deposita las esperanzas para despedir por todo lo alto un proyecto de dos años en el que ha logrado un ascenso a Preferente el curso pasado y, con doce puntos de margen a falta de seis jornadas, tiene la permanencia casi cerrada en esta. Números que le habrían permitido seguir, pero al no sentirse al 100% ha decidido dar un paso al lado.



El exentrenador del Lugo, en la base, y del Montañeros, tanto en cantera como en el primer equipo, firmó por el Órdenes en el verano de 2023 y terminó la campaña como tercer clasificado del grupo 1 de Primera Futgal. Eso les dio derecho a disputar una promoción de ascenso en la que, superando al Cordeiro (4-3 en el global) y al Puebla (por penaltis tras 210 minutos sin goles), lograron regresar a Preferente un año después del descenso.



Este curso el equipo marcha undécimo, con diez victorias, siete empates y once derrotas. Ha logrado casi el 60% de los 37 puntos en su campo.



Y en lo que respecta a la Copa de A Coruña, tras superar a Sporting Burgo y Carnoedo se medirá en octavos al Ciudad Jardín, de Tercera Futgal.

Los motivos

Posi explica que su decisión, meditada durante tres semanas por petición del club, responde al lógico desgaste que sufre cualquier entrenador. Dice haber estado muy a gusto y deja la puerta abierta.



“Estaba al 99,9%, pero para iniciar una nueva temporada la motivación tiene que ser del 100%. Seguramente ese 0,1% son tonterías, porque el trato ha sido espectacular, las condiciones son buenísimas y con el grupo hay que quitarse el sombrero, pero hay algo en mí que no me deja llegar al 100% y la experiencia me dice que es mejor no seguir”, explica.



“Si para el año no entreno y, por lo que sea, ojalá que no, el Órdenes necesita a Posi en febrero, al día siguiente estoy”, añade antes de detallar que ha influido el desgaste por lograr los objetivos y su situación personal —ha sido padre—.



“La Copa ilusiona mucho. Queremos llegar lo más lejos posible. Y si es hasta la final, mejor”, enfatiza, ambicioso.