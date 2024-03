Pedro Carpente: “Queda tiempo y creo que lo vamos a conseguir”

Pedro Carpente, extremo del Victoria, se mostró satisfecho tras el triunfo frente al Castro que permitió a su equipo salir de la zona de descenso: “Llevábamos varias jornadas mereciéndolo e hicimos un buen partido durante los noventa minutos, lo que decantó el resultado a nuestro favor”.



Antes del choque, las ‘cebras’ saltaron con una camiseta de apoyo a Iván Mandayo. Carpente explica el motivo: “Hace dos semanas, en el partido contra el Eume, saltó a por el balón y el rival remató la cabeza de nuestro compañero. Le hizo unas brechas en el pómulo y no va a poder jugar en lo que queda de temporada. Eran para darle ánimos”.



El pequeño de los Mandayo integra una amplia lista de bajas que no impidió al Victoria lograr un importante triunfo. “A pesar de las lesiones, por ejemplo de los centrales Adri y Pipo, se mostró que el equipo está entrenando bien y que cualquiera puede hacerlo bien cuando le toca jugar”, asegura Carpente, de 20 años.

En el partido partió de inicio Joaquín Block, un jugador que ha llegado para ayudarles en la faceta ofensiva: “Viene del Arteixo y muy bien. Le dije que siga cogiendo confianza, que Miguel (Taibo) se la iba a dar”.



Para el gol que decantó el encuentro no fue necesaria su intervención, ni la de ningún jugador blanquinegro, ya que fue en propia meta. “Fue un poco de suerte”, reconoce Carpente.



En la jugada brilló su mejor cualidad, la velocidad: “Sí, otra cosa no (ríe), pero correr sí, la verdad. También me lo dice mucho Miguel, que explote los espacios, para que los mediocentros pongan balones ahí y luego ya que yo centre o tire”.



Sobre Miguel Taibo, que asumió el banquillo hace dos semanas, tiene buenas palabras: “Muy bien. A algunos ya nos entrenó, es muy cercano y muy buen entrenador”. Una impresión positiva que también le dejó Franchu: “Fue una pena, porque cogió al equipo jodido, cuando éramos diez entrenando en pretemporada. A mí me dio mucha confianza y le estoy muy agradecido”.



Carpente se muestra optimista con respecto a las jornadas restantes: “Aún quedan unos cuantos partidos y habrá que intentar ganar los máximos posibles. Creo que lo vamos a conseguir (el objetivo de la permanencia)”.

Carácter

Si superar rivales con rápidas conducciones es su mayor virtud, un aspecto en el que debe trabajar es el de evitar las cartulinas rojas, ya que este curso ha visto dos. “Miguel ya me conocía, pero me lo dicen mucho tanto él como sus ayudantes. También me lo decía Fran. No puedo saltar a la primera, tengo que tener el temperamento más bajo. Creo que es una cosa que estoy mejorando y se está notando”, reflexiona.



La próxima jornada, ante el Lalín, la afronta con ganas de reivindicarse a domicilio: “Debemos estar más juntos, como un bloque. En A Grela vamos todos a lo mismo y fuera nos distanciamos un poco más, lo que da más espacios a los rivales”.



Tampoco se olvida de la Copa de A Coruña: “Jugar en Riazor sería una oportunidad increíble. Tenemos el próximo martes los octavos en Sada y esperamos pasar”.

Otros protagonistas de la jornada

Miguel Real (Montañeros): "Tal y como refleja el marcador, fue un partido de lo más igualado. El campo no nos ayudó mucho a elaborar nuestra idea, pero nos adaptamos y tuvimos alguna ocasión clara para ponernos por delante. Esta categoría es difícil, no te puedes relajar ante ningún equipo. Nos marchamos con la portería a cero y con un punto en un campo muy difícil”.

Mario Seoane (San Tirso): “El equipo jugó bien. Estuvimos bastante acertados de cara a gol en la primera parte y, aunque todavía pasaron más cosas en forma de goles en la segunda, nos puso las cosas muy de cara el irnos en ventaja al descanso. Personalmente estoy muy contento con mi primera titularidad en liga. Con ganas de seguir y de tener más oportunidades como esta”.

Dani Becerra (Sofán): “Foi un partido de moita intensidade. Na primeira metade houbo ocasións para os dous equipos, pero eles estiveron máis acertados. Na segunda marcamos e entramos de cheo no encontro, pero non estamos tendo moita sorte de cara a portería e non puidemos remontar. Creo que lle competimos moi bien a un gran equipo, candidato a estar na parte alta da táboa”.