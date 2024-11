Pedro Carpente: “El objetivo que me marco es el ascenso”

Sólo ha sido titular en tres de las nueve primeras jornadas de Liga, pero es el máximo goleador de su equipo. El extremo Pedro Carpente fue el gran protagonista de la victoria (0-2) del San Tirso en el campo del O Val al marcar los dos goles de su equipo.



Pedro, que el pasado curso jugó en el Victoria y que realizó la última pretemporada con el Betanzos de Tercera Federación, considera justa la victoria pese a que “el O Val entró bien al partido, pero nos supimos sobreponer e incluso pudimos haber marcado algún gol más”.



Para el veloz extremo del San Tirso, su equipo supo “saber jugar con el tiempo y con el balón para no estar corriendo detrás del rival. Y nos fue bien”. El conjunto de Fabio Rodríguez acusó el cansancio del partido de Copa del Rey del pasado jueves ante el Espanyol en Riazor, pero pudo aguantar el tipo. “Teníamos algunas bajas como las de Jorge o Segade ya que el partido del jueves fue de mucho desgaste y el tramo final se nos hizo duro. Hasta tuve que pedir el cambio” (ríe).



El gran protagonista del partido ante el O Val fue Pedro Carpente. “Me siento muy bien jugando aquí. Los compañeros me ayudan bastante a adaptarme al equipo. Fue un muy buen partido para el equipo en general y para mí en lo personal”.



De los dos goles anotados en Sinde apunta que “el primero fue un pase de Quintás, recorté con la izquierda y la marqué por el primer palo. El segundo fue en una contra en un mano a mano contra el portero y la metí por debajo de las piernas”. Sobre la celebración, explica que “siempre que marco un gol se lo dedico a mi madre, ya que viene a todos los partidos y se lo agradezco bastante”, destaca.



Pedro fue de la partida ante el O Val tras no jugar en el encuentro de Copa del Rey frente al Espanyol el pasado jueves. “No me fastidió no entrar. Veo ese partido como un premio para la gente que lleva jugando muchos partidos para llegar a dónde se llegó. Me hubiera gustado mucho jugar, pero estoy seguro de que la próxima temporada conseguiremos volver a jugar contra un Primera”.



Carpente disfrutó de su tercera titularidad de la temporada. ¿Qué le pidió Fabio? “Nada nuevo, que jugara como siempre, abierto en banda para hacer uno contra uno con el lateral rival”. El atacante del San Tirso añade que “en lo personal me siento bien por cómo estoy jugando y lo que le estoy aportando al equipo”.



Una de las líneas de más competencia en el San Tirso es la del frente ofensivo. “La temporada es muy larga y en lo personal espero poder ayudar al equipo, pero siempre se puede mejorar y es lo que intento hacer cada día. Hay bastante competencia en los puestos de arriba ya que hay muy buenos jugadores y cada uno aporta cosas diferentes al equipo”, detalla.



El San Tirso empezó la Liga de forma irregular. ¿Le afectó a nivel de concentración el hecho de estar inmerso en la Copa del Rey? “Antes de jugar la Copa no parábamos de pensar en ese partido y a lo mejor pudo afectar al rendimiento del equipo al principio de temporada, pero es algo normal”.



Sobre sus metas para esta temporada, afirma que “no me marco unos objetivos fijos, pero si tuviera que decir uno sería conseguir el ascenso. Además, estoy seguro de que lo vamos a conseguir. Para estar más arriba en la clasificación debemos estar 100% concentrados en la Liga”.