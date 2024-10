Nós Televisión estrea o documental sobre Irene G. Basanta, a primeira futbolista profesional

Irene González Basanta está considerada a primeira muller que cobrou por xogar ao fútbol en todo o Estado español. A súa historia transcorre na cidade da Coruña na década de 1920 con momentos ben reseñables como a exposición da súa foto na Rúa Real ou a fundación do seu propio clube, o Irene CF, co que percorrerá Galicia.

Nós Televisión recolle a súa historia nun documental no que tamén se aborda ese vínculo de vangarda entre a cidade da Coruña, as mulleres e o balompé. A peza audiovisual reúne voces como a do sobriño-neto da propia Irene, Fernando del Moral Regaldie; a vicerreitora de Igualdade, Cultura e Deporte da Universidade da Coruña e coordinadora da obra ‘Pioneiras do deporte en Galicia’, Cristina López Villar; os biógrafos de Irene González a través da obra ‘Irene y las puertas del fútbol’, José Luis Cudeiro e Rubén Ventureira; a directora do portal web As Nosas, Silvia Carregal; a ex xogadora do Karbo e adestradora do Victoria-Teixeiro, Pilar Neira e o historiador e articulista, Xosé Alfeirán.

‘Mamá futbolista quero ser‘ conta coa aparición especial das integrantes do Victoria C.F. nas categorías de alevín, infantil, cadete, Feminino A e B xunto coa adestradora Isabel Vázquez.

O documental sobre Irene González Basanta conta co apoio do Concello da Coruña que organiza a proxección do documental de balde o día 2 de outubro ás 20 horas no Centro Ágora. O sábado, 5 de outubro, poderá verse na canle de youtube de Nós Televisión, nas plataformas Movistar Plus e en R.