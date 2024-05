Monteagudo: “Lo del Celta es bueno para Galicia y España”

Paula Monteagudo, jugadora del Depor Abanca, recientemente renovada, compareció en rueda de prensa y se mostró satisfecha por seguir vinculada al conjunto herculino. También aplaudió la decisión del equipo de su ciudad natal, el Celta, de crear una sección femenina, pues entiende que eso “es algo muy bueno para Galicia y para España”.



Sobre la extensión hasta 2026 de su contrato, que en la primera temporada será con ficha del filial y en la segunda ya a todos los efectos como futbolista del primer equipo, señaló: “Estoy muy contenta. Cuando ves que el club apuesta por tí y te da la confianza, es un privilegio poder seguir. Intentaré aportar mi ‘granito’ de arena juegue donde juegue”.



“Que el primer equipo esté en la Liga F es algo muy importante para el club. Están haciendo un proyecto a lo largo plazo, en el que era esencial subir a Primera División. Para mí tener ficha B es algo bueno, porque lo que quiere una jugadora es jugar y si no estoy teniendo oportunidades en el primer equipo, bajar y poder ayudar al filial es algo bueno”, añadió Monteagudo.

Gran diferencia

El salto entre primer equipo y filial es ahora aún mayor y la próxima temporada contará muchos retos. “Estoy teniendo dinámica del primer equipo, estoy todas las semanas entrenando con ellas y entonces estoy bastante adaptada al ritmo. Es cierto que el salto es bastante grande, con el filial queremos ascender, es algo muy importante porque hay mucha diferencia entre una liga y otro, y esperemos que este año lo consigamos”, dijo.



¿Cuál es su papel? “Soy una jugadora de cantera, lo que se espera de mí es que lo haga muy bien con el filial y luego si tengo alguna oportunidad aprovecharla e intentar hacerla lo mejor posible”, reflexiona.



¿Y se siente parte del filial o del primer equipo? “Yo me siento del Depor. Donde esté intentaré aportar todo lo que pueda para ayudar al equipo. Me siento parte de todo. Estoy entrenando durante toda la semana con el primer equipo y luego juego con el filial”, contestó la viguesa.



También fue preguntada por el equipo de su ciudad, que presentó hace unas semanas el proyecto ‘As Celtas’. “Me alegro mucho por ellos, que apuesten por la sección femenina es algo muy bueno tanto para Galicia como para España. Tengo muchas ganas de jugar un derbi, esta temporada con el filial se va a poder dar, y a disfrutarlo, porque eso significa que el fútbol femenino sigue creciendo poco a poco y eso es muy bueno”, explicó.



Monteagudo entiende que “cuantos más equipos gallegos potentes haya mejor, porque eso sube el nivel. La competitividad le va a venir bien a todos los clubs”.

Punto y final

En otro orden de cosas, el Depor Abanca realizó en la matinal de ayer su último entrenamiento de la temporada.



“No se lleva igual. No es lo mismo estar pensando que tienes que jugar un partido y hacerlo bien, que que llegue el fin de semana y no tengas nada que hacer. Lo llevamos con cierto relax e intentando no perder la forma”, reconoce Monteagudo. Ahora es momento de las vacaciones.