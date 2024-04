El Montañeros anuncia la renovación de Jairo Arias

El Montañeros, equipo situado en la octava posición del grupo Norte de Preferente Galicia, ha anunciado la renovación de su entrenador Jairo Arias. Desde el club hablan de “alegría” por anunciar la continuidad de un “hombre de club que sigue dando continuidad al proyecto iniciado esta temporada con muchos jugadores de la base”.



Jairo es también el técnico del Juvenil A del club, con quien está muy cerca de cerrar el ascenso a División de Honor, pero su renovación, al menos por el momento, es solo en lo que se refiere al primer equipo, ya que en caso de promoción no es demasiado optimista con respecto a que se puedan conciliar ambas labores.

“La compatibilidad es complicada. Sé que este año Dani Galán, que entrenaba en la Residencia, lo compatibilizaba con el Juvenil A del Lugo, pero lo podía hacer porque la Residencia tiene campo propio y más o menos vas marcando tus propios horarios. En nuestro caso es muy difícil porque no tienes campo propio, dependes de horas municipales… es casi imposible”, explica.



Regresando al primer equipo, el Montañeros ha vencido once partidos, empatado doce y perdido seis esta liga.



“Muy positiva, porque cuando cojo el equipo soy desconocedor total de la Preferente y de las categorías del fútbol modesto, ya que tenía muchas funciones en el club y eso me era incompatible para poder ver partidos de este fútbol”, inicia Jairo a modo de valoración de su primera temporada.



“Lo cojo y la idea que se me transmite es que va a bajar el presupuesto y que va a cambiar la filosofía del club, que va a consistir en apostar por gente joven y de la casa, y que el objetivo es la salvación. Nosotros contentos con todo eso. Aparte creo que hay que darle valor no solo a lo que haces sino a cómo lo haces. Creo que hemos sido un equipo diferente a la gran mayoría de las propuestas de la categoría, con jugadores que no habían jugado ni debutado en Preferente, como Rodri o Jony, que acumulan muchos minutos”, continúa el técnico.



Cuestionado por la nota que le pone al curso, reflexiona: “Le pongo un notable, igual de 7, y para mí la clave de no estar en la lucha por el ascenso o incluso en puestos de ascenso es el ‘punch’ que nos faltó en momentos puntuales, porque hemos generado muchas ocasiones de gol”.

El segundo año

Esta es la faceta en la que entiende deben mejorar el próximo curso. “Hay que ver a qué jugadores se les da continuidad y cuales quieren seguir, pero la idea es seguir sembrando en el modelo de juego que hemos creado este año. Esta temporada de los doce empates que tenemos en la mitad prácticamente hemos sido muy superiores, y si sumas esos puntos estaríamos hablando de otras cosas. Buscaremos ser un poquito más fuertes en último tercio y alguna incorporación que nos aumente la calidad individual arriba”, enfatiza Jairo, que siente como una de las claves que los goles estén más repartidos y no sea solo tarea del ‘nueve’.