De los milagros de Caión a los milagros de A Porta Santa

El Paiosaco ha tenido una tremenda plaga de bajas en el peor momento de la temporada. Con semanas de doce y trece futbolistas de campo aptos, el equipo de Diego Armando García ha sido incapaz de mantener, como es lógico, el nivel competitivo de otras fases de la liga y se presenta en la última jornada en una situación crítica: en zona de descenso directo a Preferente Galicia y con una única opción de permanencia real: ganar al Polvorín para adelantar a un Rápido de Bouzas que es cuarto por la cola y que recibe a la Sarriana y esperar a que un equipo gallego de Tercera ascienda a Segunda Federación en el ‘playoff’.



El Paiosaco, como bien dice su entrenador, debe centrarse en su partido, en el que tiene esta tarde (A Porta Santa, 16.30 horas) ante el filial de un Lugo que tiene la permanencia en el bolsillo al contar con cuatro puntos más que el Rápido de Bouzas antes de que se dispute la última jornada del campeonato.



El Paiosaco no lo tendrá sencilla porque cuenta con muchísimas bajas desde hace unas semanas y Diego Armando García, entrenador del cuadro verdiblanco, sólo recupera para la causa a Dopico, que ha estado un mes fuera por una fractura de tabique nasal y que, aunque en principio no será titular, estará a disposición del cuerpo técnico por si se le requiere en algún momento del encuentro. Con los jugadores con los que no podrá contar Diego son los defensas Ventola, Beto, Fer Gordo y el delantero Raña, estas cuatro ausencias habituales en las últimas semanas, además de las del lateral derecho Bilal, que sufrió una fractura de costilla hace dos semanas, del mediocentro Javi Sande, de baja por un accidente doméstico y del portero Manu Vázquez por un esguince en una muñeca.



Con todo este panorama, Diego García, que intentará sacar el once inicial más competitivo posible, tratará de encomendar a su equipo al milagro de A Porta Santa teniendo en cuenta que muy cerca, en Caión, se encuentra la virgen de los milagros.

Polvorín

Dani Galán, entrenador de un Polvorín que ocupa el puesto 11 y que sólo tiene la aspiración de terminar la liga en la zona media-alta de la tabla, afrontará el choque con las bjas de Arhoun y Mario con las altas de Rosón y Lizancos.

Diego Armando García: “Percibo calma tensa en el equipo; somos conscientes de la situación y es inevitable vivir esta semana así”

Diego García, entrenador del Paiosaco, reconoce que, antes de disputar la última jornada de liga, “notas que es una semana diferente. No es cómodo no depender de uno mismo en la última jornada. Nos hemos centrado en el partido, en poder controlarlo. Hemos dejado a un lado el ruido, las consecuencias del partido y la extramotivación”.



El míster del cuadro verdiblanco añade que “percibo calma tensa en el equipo. Somos conscientes de la situación y es inevitable. En las últimas semanas hemos bajado el nivel de exigencia donde disponemos de una media de 12-13 jugadores de campo y eso influye también en la exigencia del jugador. Es el momento de que todos demos un paso adelante por nosotros, por el club y, sobre todo, por la gente, que es el mayor activo del Paiosaco”, destaca el preparador coruñés.