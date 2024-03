Lucas Ferreiro: "Si ganamos tres partidos seguidos, el míster paga pinchos"

Lucas Ferreiro (A Coruña, 2000) es un pivote clásico, de los de robo y pase fácil. Tras unos meses en los que le ha tocado asumir el papel de revulsivo, en las últimas jornadas ha aumentado su cuota de protagonismo en el San Tirso, equipo con el que dice estar “muy contento” y con el que, a tres puntos de un Boiro que marca la zona de ascenso, explica que “solo queda soñar un poco”.



Una situación que viene propiciada por la sorprendente derrota del Boiro en casa ante As Pontes, pero también por el triunfo de los verdes en el campo del Lemos. “Jugamos en un campo grande, de hierba natural, muy distinto a lo que estamos habituados y siempre nos cuesta habituarnos un poco más. Nos apretaron, con el público también jugando su papel, pero creo que fuimos superiores”, reflexiona Ferreiro.



“De hecho, en el momento en el que nos metieron el gol tenía la sensación de que no se nos iba a escapa el partido; y hablando al final con los compañeros, ellos también creían que en cualquier momento íbamos a poder empatar y si seguíamos así acabaríamos ganando”, añade.



En cuanto al plan de partido que llevaron a cabo, señala: “La idea era apretarles arriba, que pudieran jugar lo mínimo posible y creo que lo logramos”.



Si algo no les faltaba a la hora de afrontar el partido era motivación: “Llevamos tres victorias seguidas y cada vez que pasa eso, el míster nos paga unos pinchos en el campo. Además en el descanso ya sabíamos que el Boiro había perdido y dijimos que teníamos que meter una ‘marchita’ más en la segunda parte para apretarles. Ahora estamos a tres puntos y solo queda soñar un poco”.



¿Cómo afronta el equipo las siete jornadas restantes? “Hace dos jornadas estábamos a nueve puntos y en el vestuario ya decíamos que íbamos a intentar acabar lo más arriba posible, mejorar el quinto puesto del año pasado. Pero claro, ahora estamos a tres -es cierto que tienen el golaveraje- pero nuestra racha es buena y el siguiente partido es en casa, que suele ser donde conseguimos más puntos. A ver si podemos seguir así y que noten un poquito la presión”.

Fortaleza y debilidad

En lo que se refiere a sus puntos fuertos y débiles expresa: “Mi mayor virtud es que soy muy agresivo. En O Monte, Fabio me suele utilizar cuando vamos ganando, en partidos apretados, cuando nos juegan directo… Es un estilo que a mí me viene bastante bien. Con balón es mi mayor hándicap, siempre lo ha sido. No soy un virtuoso de la pelota, pero intento jugar a dos-tres toques y buscar a los compañeros que saben jugar mejor, como Sito, Segade, Xian, etc. Yo recupero y se la doy a ellos, uno tiene que saber cuales son sus limitaciones y potenciar las virtudes de sus compañeros”.



Como otros jugadores del San Tirso, ya coincidió con Fabio Rodríguez en categorías inferiores. “Me empezó a entrenar en cadetes de primer año y fue él quien me contactó para ver si quería venir, porque estaba en Primera con el Español. Iba a a ser mi primer cambio de equipo y siempre es difícil dar ese primer paso, pero que el entrenador me quisiese me hizo dar el pasito”, reconoce.



Por último, destaca el grupo humano del club: “Nos llevamos todos muy bien y creo que es la clave”.

Otros protagonistas de la jornada 27

Jony Rodríguez (Montañeros): “El Dubra tenía la idea muy clara. Su juego era directo y vertical, y gracias a eso consiguieron ponerse por delante pronto. Nos costó bastante encontrarnos a gusto con el balón y sacar la pelota con fluidez, pero con el paso de los minutos y el cansancio del rival, las cosas se nos fueron poniendo de cara. Al final del partido tuvimos más eficacia y nos llevamos tres puntos muy importantes”.

Fabián Vidal (Sofán): “Victoria muy importante. En primer lugar porque veníamos de una racha no muy positiva, y porque afrontábamos el partido con bastantes bajas y jugadores tocados. Encajamos un gol pronto, pero nos metimos en el partido, lo dominamos y acabamos ganando de manera clara y merecida. Ahora nos tomamos esta semana de descanso y luego a tratar de mantener la dinámica”.

Martín Mauriz (Victoria): "Tras hacer una de las mejores primeras partes de los últimos meses, salimos con la sensación de que, con muy poquito, nos hacen tres goles por lo que sales con muy malas sensaciones. Lo peor es que además podemos perder a Pablo Plaza, que estaba a un nivel espectacular tras volver de una larga lesión. Intentaremos recuperar piernas de cara Copa de A Coruña”.