Lago: “Seguir en la lucha por el ascenso es un sueño y un orgullo”

David Lago Gilda (13 de julio de 2003) es indiscutible en el centro de la zaga del San Tirso. Su buen hacer ha ayudado a que el conjunto de Mabegondo llegue a las tres últimas jornadas aún con opciones de ascenso, algo que parecía impensable.



Sobre el reciente triunfo ante el Victoria, Lago señala: “Sabíamos que iba a ser un partido duro, porque se jugaban la vida. La primera parte fue muy igualada, se notaba que el entrenador (Miguel Taibo) ya había jugado varias veces en este campo y vino con las ideas muy claras y sin arriesgar nada. Apretaron arriba y nos colgaban balones todo el rato. Al principio estábamos un poco incómodos, pero aún así supimos aprovechar nuestros arreones y tener alguna oportunidad. En la segunda parte tuvieron dos errores que no perdonamos y con el marcador a favor somos un rival muy difícil porque nos manejamos muy bien en los centros laterales y en transiciones somos muy peligrosos. Para mí él resultado fue algo abultado”.



En lo que respecta a su partido entiende que dio un paso adelante tras el descanso. “En la primera parte no me encontraba cómodo porque en sus golpeos no estábamos ajustando bien Meijide y yo, pero en el descanso lo hablamos con calma, se solucionó, y a partir de ahí mucho mejor”.



Terminó el partido y las miradas pasaron al campo del Boiro, desde donde no llegaron buenas noticias: “Teníamos algún amigo viendo el partido en Barraña y estábamos deseando que quedaran así, o que si ganaba algún equipo fuera el Sigueiro, ya que a priori tiene un calendario más complicado. Al final se llevó el encuentro el Boiro en el descuento, como contra nosotros tanto en la ida como en la vuelta… Me enteré mientras veía al Deportivo en Riazor y en ese momento me puse bastante triste, pero sabíamos que podía pasar”.



Pese a ello, en la plantilla no pierden la esperanza. “En el fútbol no hay nada imposible, sabemos que es difícil, tenemos que ganar todo si queremos tener alguna posibilidad y esperar. No tenemos nada que perder, nuestro objetivo ya está cumplido, que a falta de tres jornadas sigamos en la lucha por el ascenso es un sueño y un orgullo”, reflexiona.



El próximo partido es ante el Noia, líder y que puede cerrar el ascenso. ¿Cómo se le gana? “Siendo un equipo más que nunca. Es un campo grande y de hierba natural, pero ¿qué tenemos que perder?” responde el jugador coruñés.



En cuanto al papel que ha desempeñado el técnico Fabio Rodríguez en su carrera, explica: “Me siento muy agradecido por la oportunidad que me dio el año pasado. Siempre me ha ayudado. En cadetes cuando me rompí el ligamento cruzado se preocupó por mi. Incluso cuando no me entrenó me hablaba para saber como iba evolucionando. Al terminar en juveniles me llamó para venir al San Tirso, y aunque tuve más llamadas no dudé en venir”.



“Siempre me he entendido muy bien con él aunque a veces me quiera matar por alguna amarilla que me sacan por juvenil”, bromea entre risas.

Copa de A Coruña

Esta semana regresa la competición del K.O., donde los ‘verdes’ tienen derbi ante el Xuventude de Crendes: “Quedarnos fuera sería un palo. Ya hemos recibido alguna amenaza del presidente en forma de broma de que como nos eliminen estamos todos fuera para el año que viene. Va a ser un partido bonito de ver”. Y por supuesto, quiere repetir la experiencia que vivió de pequeño en el mini Teresa Herrera con el Oza Juvenil de jugar en Riazor: “Es de las cosas más bonitas del fútbol modesto”.

Otros protagonistas de la jornada

Rodri Méndez (Montañeros): “Salimos bien al campo, teniendo la posesión del balón y nos adelantamos muy pronto. Estábamos haciendo un buen partido, pero nos penalizaron dos errores en cinco minutos y luego nos tocó remar hasta el final. Ellos vivieron de esos errores, porque no tuvieron ninguna ocasión más que las acciones de los goles. El resultado justo habría sido una victoria nuestra, claramente”.

Fita (Sofán): “O meu gol chegou na primeira ocasión e despois tivemos dúas moi boas nas que estivemos preto de matar o partido. A partir de aí eles tamén tiveron boas ocasións, foi un partido moi aberto que puido acabar perfectamante 4-4. Nunha das últimas xogadas marcaron e levaron os tres puntos cando o máis xusto era un empate, aínda que polas moitas chegadas podía caer para calquera”.

Nano Varela (Victoria): “Estuvimos toda la semana practicando el juego directo y ganar segundas jugadas, y creo que lo plasmamos bien en el campo. Hicimos una muy buena primera parte en la que tuvimos el larguero y varias oportunidades. En la segunda llegan los goles con dos fallos y partir de ahí psicológicamente ya es complicado, algo que aprovechó el San Tirso para controlar hasta el final”.