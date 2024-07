Kike Sanfiz comandará el proyecto del Montañeros juvenil

Kike Sanfiz (Fene, 1992) es el nuevo entrenador del Juvenil A del Atlético Coruña Montañeros. Sustituye en el cargo a Jairo Arias, técnico que logró el ascenso a División de Honor el pasado curso, que ante la mayor exigencia de viajes de la nueva categoría ha decidido dar un paso al lado y centrarse solo en el primer equipo, al que también dirige.



A pesar de ser un técnico joven, cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol base. Estuvo en CD Lugo, Racing Villalbés, RC Deportivo, FC Porto y Victoria CF. Además, fue asistente en categorías senior tanto en el Racing Villalbés como en el Somozas.



En declaraciones para dxt campeón, el fenés explica que apuesta por el Montañeros porque “el proyecto me permite compaginar circunstancias personales, disfrutar del rol que más me gusta y competir en la máxima categoría del fútbol juvenil a nivel nacional”.



Con respecto a los futbolistas que se va a encontrar, es optimista. “Seremos una plantilla bastante renovada respecto al juvenil de la temporada pasada, ya que varios jugadores pasan a sénior. No obstante, estamos muy contentos. Nos gusta ver como estamos incorporando a gente muy ilusionada, con capacidad y ganas de demostrar en la categoría. Como entrenador me he enfrentado o he compartido vestuario con todos los jugadores y creo que vamos a disfrutar en el día a día. Queremos gente ilusionada, que transmita energia positiva y preparada para enfrentarse a diferentes contextos”, explica.



No quiere cerrarse con una forma determinada de juego, ya que entiende que “antes nos toca conocernos y encontrar pronto las formas de organizarnos para ser más competitivos. Tenemos que ver que cosas hacemos mejor juntos”.



Lo fácil sería decir que el objetivo es la permanencia, pero Kike es ambicioso y lo argumenta. “Ser debutantes no nos debe hacer sentir inferiores absolutamente a nadie, todo lo contrario. Que un escudo lleve años en la categoría no te asegura quedar en la parte alta, porque en División de Honor Juvenil las plantillas cambian cada temporada. El ejemplo reciente más claro es el Compostela. Hace dos años se salvó en la última jornada y la temporada pasada jugó Copa del Rey. Por lo tanto nuestra ambición será máxima, siendo conscientes de que es una liga muy corta y complicada. Intentaremos disfrutar siendo competitivos. Los propios escenarios de la categoría conllevan unas posibilidades tremendas de aprendizaje y crecimiento para el jugador”, reflexiona.



Y para terminar, dice que le ilusiona jugar “contra todos”, porque “es la máxima categoría y te permite enfrentarte tanto a las mejores canteras así como a los jugadores de mayor nivel” pero “es cierto que siendo deportivista desde pequeño, enfrentarnos al Depor siempre es especial”.