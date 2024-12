Jorge Tomé: “Debemos ser prácticos, jugar por fuera y no conceder atrás”

Jorge Tomé (Culleredo, 2000) está viendo puerta con facilidad pese a ser central. Contribuyó a la victoria del Arteixo frente al Silva con su tercer gol de la temporada y habla claro sobre la situación del equipo, que pese a dar a veces pasos atrás, va mejorando.



“Creo que fue un partido bastante serio y completo en general. Fue lo que esperábamos, disputado, con interrupciones constantes, muy cerrado y que se acabó decidiendo en el balón parado”, valora.



Tras perder la semana pasada, tenía claro lo que había que cambiar. “La imagen que dimos contra el Estradense fue pésima y no se podía volver a repetir. Había que competir de verdad. En lo táctico, ser prácticos, jugar por fuera y no conceder atrás”, resume.



Anotó al aprovechar un buen centro lateral de Achore tras un rechace de un córner y puso el 0-2 con toda la segunda parte por delante. A partir de ahí, les tocó achicar balones. “Es lo normal en A Grela cuando tienes que defender un resultado, nunca acabas de tener el partido controlado por completo y es inevitable tener que defender el juego directo cuando ellos roban”, explica.



Fue un partido especial para él, ya que jugó en el Silva del curso 2019-20. “Teníamos un gran grupo humano y lo disfruté mucho”, recuerda.



Da la sensación de que el equipo juega mejor lejos de Ponte dos Brozos, algo que tiene su por qué. “El escenario no puede ser una excusa, pero sí que creo que nuestro campo no nos ayuda en absoluto. Esperemos poder jugar pronto en el nuevo por qué lleva más de un mes hecho y no hay manera de que nos dejen jugar… y estoy seguro de que nos va a ayudar”, enfatiza.



Sobre los motivos para creer en la salvación del Arteixo, que está a dos puntos de salir del descenso, contesta: “La clasificación y lo que llevamos hecho no define para nada lo que es este equipo. Si todos sumamos y confiamos en nosotros, estoy seguro de que no vamos a tener problemas”, asegura el zaguero de 24 años.



Por otra parte, rememora su etapa en el Bergantiños. A pesar de la situación aprendí mucho ese año. El ascenso de categoría lo noté especialmente en el ritmo de juego y en lo que se penalizan los errores atrás. Me ayudó sin duda en la toma de decisión cerca de mi área y a darle importancia a cada mínimo detalle”, comenta sobre el año de Segunda RFEF.



Terminó ese curso con una grave lesión de rodilla y tardó en volver, pero al menos tuvo la recompensa del ascenso. “Fueron más de nueve meses parado y sobre todo de una gran incertidumbre, parecía que no iba a acabarse nunca... Sentí un gran alivio al volver”.



Por último, desvela los motivos que le llevaron a decantarse por el Arteixo este verano. “Trabajo en un despacho de abogados, un sector que es poco flexible en cuanto a horarios y eso no me permitió seguir en Carballo. El Arteixo me pareció la mejor opción en este sentido y ya llevaba varios años interesado en mi, así que fue algo fácil y rápido”. Lo mejor para él es que no tiene ninguna duda de que ha acertado y lo está jugando todo.