Jorge Longueira: "Sé la calidad que tienen Melo, Rodri, Carro, Parafita..."

Consciente de que no será un partido fácil, Jorge Longueira (Cambre, 2000) se prepara para vivir el sábado con el Somozas un día especial, el del reencuentro con el Silva, club que le permitió dar el salto de Primera Futgal a Tercera Federación. Antes de empezar quiere mandar un mensaje de recuerdo a Rogelio Ríos, directivo del conjunto coruñés fallecido el pasado miércoles.

¿Será la primera vez que se sienta visitante en A Grela?

La verdad es que sí, va a ser diferente. Tengo sentimientos encontrados.

¿Tendrá más familia que en Somozas apoyándole?

En eso no tengo problema, porque mi novia y mis padres siempre que pueden vienen a verme. Más gente fijo que hay, pero de mi familia no tengo queja, siempre está ahí.

¿Cuál es su mejor recuerdo en este campo?

Uf, difícil decir uno, porque la temporada fue bonita en sí. Quizá mi primer gol, que además fue ante el Somozas. Marqué y le di al larguero también.

¿Y con el Silva en particular?

Más que con la parte deportiva, me quedo con las personas que conocí. La mayoría siguen en el equipo y es un grupo especial. Fueron más amigos que compañeros.

¿Cómo se fraguó su fichaje por el Somozas?

Fue todo muy rápido. No sabía que iba a hacer y me llamó el míster, Stili. Me expuso el proyecto y me dijo que podía ser una pieza importante. Estaba la opción de quedarme en el Silva, buscar la comodidad, pero pensé en salir de la zona de confort, con otro entrenador que me iba a aportar otras cosas diferentes a las que me enseñaban Iván Sánchez y Marcos Mato, con quienes aprendí muchísimo también.

¿Qué diferencias encuentra?

Es un cambio bastante drástico. El Silva bastante hace para las condiciones en las que tiene que entrenar, casi siempre a medio campo. En Somozas hay recinto propio, césped natural, todas las comodidades... Siempre que me pregunta un amigo le digo que es todo mucho más profesional que en el Silva, que al ser un equipo de A Coruña hace lo que puede.

¿Cómo ve el partido de este sábado?

Muy complicado, porque el Silva cuenta con jugadores impresionantes que igual la gente no tiene tan en cuenta. Yo que estuve dentro de ese vestuario sé de la calidad de Melo, Rodri, Pablo Carro… ahora Parafita, que lleva once goles. A Grela siempre es una plaza difícil, por lo que trataremos de hacer nuestro juego y pelear.

Le va a tocar marcar a Parafita, la sensación de esta temporada en el grupo.

Me parece de un mérito increíble pasar de lateral a delantero y aún así convertirte en el máximo goleador de la Liga. Hay que tener mucho cuidado con él, cuidar las vigilancias todo el partido, porque los números hablan por sí solos.



¿Qué esquema utilizan y qué tipo de fútbol hacen?

Normalmente el 4-4-2. Stili nos pide juego combinativo, buscar las soluciones hacia delante, ser incisivos. Es un juego que me gusta.

Suele marcar algún que otro gol pese a ser central, el último no hace mucho. ¿Es un tema de estatura, de olfato o de ambos?

De pequeño siempre fui delantero, hasta que llegué al Victoria, que me pasaron a mediocentro defensivo. Ahí ya me fallaba la calidad (ríe) y entonces decidieron ponerme de central. Un entrenador que se llama Diego Santos, que fue el que más me marcó y enseñó defensiva y tácticamente. Siempre tuve facilidad para marcar, quizá por la estatura, porque voy bien de cabeza.

¿Cuál es su secreto a nivel físico para jugar todos los años tantos partidos?

Me gusta cuidarme bastante y a mayores de las sesiones con el Somozas tengo un entrenador personal para hacer algo de tema preventivo y que no me pesen tanto los minutos. Pero buena parte del mérito es la genética. Mi preparador siempre me dice que soy un afortunado, que puedo estar tieso y seguir jugando (ríe).

El mejor ejemplo son los 3.409 minutos que jugó con el Olímpico en la 2022-23. Una temporada que le puso en el escaparate.

Aún no había acabado la temporada y ya me habían llamado varios equipos. A lo mejor fui de sobrado, pero les decía que o me iba a Tercera Federación o no me movía. Sentía que con el equipo que teníamos podíamos ascender perfectamente, aunque no se diera por poco. La final de Copa de A Coruña y ese segundo puesto sí que me puso en el escaparate, pero como yo había otros que podían haber dado uno o dos saltos, porque el grupo era espectacular. Por ejemplo en defensa tenía compañeros que me hacían todo más fácil.