Jorge Cuesta pone los puntos sobre las íes

De terminar la primera vuelta en una posición relativamente cómoda –a dos puntos de la zona de fase de ascenso y con tres de margen sobre el puesto de playout– a ser el peor equipo de la segunda después de tres jornadas y estar a siete del playoff y con la opción de caer el lugar de promoción de descenso si el Compostela puntúa frente al Fabril. Algo está fallando en el Bergantiños en un 2025 en el que ha disputado tres partidos y ha sufrido tres derrotas. La más reciente, la del pasado sábado en As Eiroas contra el Coruxo (0-1).



Una de las pocas lecturas positivas que extrae Jorge Cuesta, entrenador del Bergantiños, del partido frente al Coruxo es que “estamos mejorando ciertas situaciones en el medio del campo. No fuimos tan agresivos en la presión hacia delante como en otras ocasiones porque los rivales están jugando súper directo contra nosotros y, en ese sentido, hemos estado mejor que otras veces. Apenas concedimos ocasiones más allá del gol, que llegó en un saque de banda tras una situación de juego directo del Coruxo, pero seguimos siendo muy blandos en las situaciones de área. En la contraria, llegamos muchas veces a tres cuartos de campo, hemos tenido la opción de sacar tiros desde la frontal y desde dentro de área y tuvimos una ocasión que era casi imposible fallar, algo que nos está condicionando. Estamos siendo conscientes de los errores que cometemos y corregimos situaciones, pero me voy con la sensación de que el equipo es muy, muy débil en las áreas. Hemos estado mejor atrás, pero no lo suficiente como para quedar 0-0 e ir sacando puntos en días importantes como este. Nos estamos dejando puntos por el camino que nos está haciendo bastante daño y que nos estamos metiendo en una dinámica bastante mala”.



Más allá de la puntuación en la segunda vuelta –el Bergantiños no ha estrenado su casillero de puntos en 2025– también está llamando la atención la falta de mordiente en ataque del segundo equipo más realizador de la Liga. El Bergan no ha marcado en las dos últimas jornadas: 3-0 frente al Avilés en el Román Suárez Puerta y 0-1 ante el Coruxo. “Controlamos el partido en gran parte de los 90 minutos. Llegamos a tres cuartos de campo con facilidad, claridad y con bastante gente, pero en el último pase, en el último tiro, situaciones que en esta categoría tienen que ser a vida o muerte, nosotros no lo tenemos o estamos en un momento malo. Nos falta mala intención en los últimos metros para días en los que partidos están cerrados como en este caso poder hacer el 1-0 o darle la vuelta al marcador”, resalta el entrenador vigués.



Jorge Cuesta se mostró decepcionado, nada más finalizar el partido contra el Coruxo, por la actitud de sus futbolistas en el área contraria considerando que a su equipo le está faltando mordiente y veneno en esta parte de la temporada. “Hasta cerca del área sí éramos capaces de llegar porque íbamos cambiando situaciones para que ellos no nos pudiesen ajustar, pero el último pase, el último control, el centro sin que llegásemos a área de verdad, el rebote sin que tengamos a la gente pendiente del segundo balón para poder ganarlo... Y si, además, no marcamos ocasiones tan claras como las que tuvimos te deja la sensación de que no estaba para nosotros. No es que haya que cambiar muchas cosas en el transcurso general de los partidos, pero esa evidente que tenemos un problema grave en las áreas y es algo que tenemos que cambiar tanto en el aspecto defensivo como en la mentalidad cuando estamos cerca de la portería contraria. Parece que, como llegamos tantas veces, malo será que en alguna no marquemos y no nos dejamos la vida en ello. La sensación que me queda es de que buscamos el gol de la jornada en vez de ser contundentes a la hora de finalizar. En este momento en el que estamos mal, fallar ocasiones tan claras es imperdonable. Es el causa de que, en este momento de la temporada, estemos así en la clasificación”.



A perro flaco, todo son pulgas. El Bergantiños no hizo un mal partido contra el Coruxo. De hecho, lo tuvo controlado durante muchos minutos y, tal vez cuando menos estaba pasando cerca de la portería de Santi Canedo, llegó el gol visitante. El lateral derecho Johan Terranova sacó de banda desde tres cuartos de campo buscando el área del Bergan. Álex Rey recibió de espalda ante el acoso de Fito, trató de controlar, se le escapó un poco la pelota y lo aprovechó el exdeportivista Álex Pérez para buscar portería con un remate con el interior de la zurda que obligó a estirarse a Canedo. El despeje del guardameta local quedó suelto y la bola se fue al lateral del área pequeña, donde apareció David Añón para colar el esférico muy ajustado al primer palo sin que Bastos ni el propio Santi pudiesen evitar un 0-1 que sería definitivo. “En un momento en el que no estábamos mal en el partido llega el gol del Coruxo. Veníamos de una mala racha de resultados y siempre cuesta más reponerse, pero creo que controlamos el partido. A partir de su gol, en la segunda parte, nos costó un poco más llegar con claridad a finalizar las llegadas que teníamos”, apunta Cuesta.



El entrenador del Bergantiños concluyó su comparecencia recalcando que echa en falta más agresividad tanto defensiva como, sobre todo, ofensiva por parte de su equipo. “Parece mentira que seamos el equipo más goleador o el segundo más goleador y que podamos decir que tenemos un problema en las áreas, pero es verdad. En estos partidos en los que el rival da un punto más porque los considera una final, nosotros no lo estamos dando y tenemos que pegar un cambio, sobre todo, en la mentalidad. Hemos sido más solidarios y hemos cometido menos errores en nuestra área, pero no mostramos las ganas de competir el partido al 100% y de ser agresivos de verdad. Veo cosas positivas, pero no llega”, subraya.

Reto exigente

El Bergantiños, que había encajado nueve goles (tres de Rayo Cantabria, tres de Guijuelo y tres de Avilés) en los tres encuentros anteriores al del Coruxo, se mostró más sólido defensivamente (0-1), pero no le bastó para sumar. El cuadro carballés tendrá un reto exigente el próximo domingo desde las 12.00 horas para estrenar su casillero de puntos en la segunda vuelta. Visitará al Numancia, segundo.