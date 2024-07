Javi Angeriz, nuevo entrenador del Victoria femenino

El Victoria ha anunciado que Javi Angeriz será el entrenador del primer equipo femenino. De este modo despeja la incógnita de su banquillo, donde en la complicada temporada pasada se sentó primero Óscar Lema ‘Mingui’ y posteriormente un tándem formado por Sergio Fernández, hasta entonces preparador físico, e Isabel Vázquez y Tito Pedreira, parte de la estructura del club.



Para Angeriz, que viene de cosechar un gran éxito al ascender con el Atlético Arteixo a Liga Nacional Juvenil, será su primera experiencia en un equipo femenino.



Sus inicios en el fútbol estuvieron en el propio Victoria, club al que conoce bien porque es canterano. Posteriormente militó en el Deportivo, con el que incluso llegó a ir convocado a algún partido del primer equipo, así como en Zamora, CD Ourense, Laracha, Órdenes, Bergantiños, As Pontes, Betanzos, Cerceda y Atlético Arteixo, donde colgó las botas.



En declaraciones para este diario, el nuevo técnico explica como se fraguó su fichaje: “recibo la llamada de uno de los coordinadores del club y me lo proponen. Me sorprendió un poco recibir una propuesta para un equipo femenino, pero en el Arteixo coordinaba la base femenina, se como funciona, y es una propuesta que me apetece”. El tiempo de duración de su contrato es de una temporada.



Para Angeriz, pasar de un equipo de base masculino a uno senior femenino es un cambio que le hará mejor entrenador. “Cuando colgué las botas quería iniciarme primero en la base, ya acercándome a la edad senior. Este año si no me quedaba en Arteixo mi idea era intentar entrenar un equipo senior, y cuando me llamó el Victoria se me presenta por delante un doble reto. Llevo muchos años jugando al fútbol y estuve de segundo entrenador de ‘Chollas’ en el Arzúa, por lo que en el tema de vestuario sé que me puedo esperar, aunque siempre con la diferencia de que es fútbol femenino. Gracias a Dios cada año va mejorando todo, en físico y táctico cada vez están mejor entrenadas”, explica.



El técnico coruñés cree que va a haber retoques en la plantilla, pero que “la base está bien formada”. Quiere “no sufrir como el año pasado (el Victoria se salvó en el tramo final) y ser ambiciosos si podemos acercarnos a la zona alta”.



En cuanto a su estilo como entrenador, apuesta por el “fútbol asociativo”, aunque siempre con matices. “Son las jugadoras las que marcan tu sistema de juego; no se van a amoldar todas al entrenador. Lo que sí es innegociable y me gusta es ser un equipo agresivo, que intenta apretar arriba, que no especula, que intenta jugar en campo contrario y someter al equipo rival”, finaliza.